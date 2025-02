Chrome quer aumentar segurança e vai mudar palavras-passe se estas forem comprometidas

O Chrome é cada vez mais um browser completo, com opções essenciais para o utilizador. A mais recente quer aumentar a segurança para novos níveis, levando a que as palavras-passe comprometidas sejam substituídas pela proposta da Google de forma automática. É a forma mais simples de manter os utilizadores protegidos e com os seus dados salvaguardados.

Hoje em dia, muitos sites e praticamente todos os serviços dependem de credenciais como o nome de utilizador e a palavra-passe para aceder aos mesmos ou a serviços relacionados. Com tantas palavras-passe a ter de ser usada, torna -se cada vez mais difícil lembrar de todas a todo o momento.

É por isso que os utilizadores contam com diferentes gestores de palavras-passe, como o oferecido pelo Chrome. Este serve para aceder a todas as suas credenciais no browser com grande facilidade e sem ter de as decorar. E agora, graças à inteligência artificial, o Google Chrome pode até oferecer a alteração automática de qualquer palavra-passe comprometida.

Visto numa versão preliminar no Chrome, funcionaria da seguinte forma. Assim que introduzir credenciais em qualquer serviço ou aplicação que tenha sido previamente comprometida usando o Chrome, o navegador voluntariar-se-á para as alterar automaticamente.

Se o utilizador aceitar, o Chrome escolherá outra palavra-passe para o utilizador, da qual nem terá de se lembrar, pois será armazenada no gestor de palavras-passe integrado. Atualmente, esta funcionalidade está oculta na versão Canary deste browser da Google sob duas opções que podem ser ativadas pelos utilizadores interessados e ​​que tenham esta versão do chrome.

Ainda não se sabe como isto funcionará na versão final, se é que chegará a esta. Mesmo assim, é bastante provável que o browser avise primeiro de uma fuga de palavra-passe e depois deixe escolher se é pretendido que a alteração da palavra-passe seja tratada ou não.

De qualquer forma, esta funcionalidade será muito bem-vinda, tornando a navegação no Chrome mais segura do que nunca. Isto porque várias palavras-passe no gestor de palavras-passe integrado serão atualizadas. No limite, o utilizador terá um browser mais seguro e com um controlo grande sobre o estado das suas palavras-passe.