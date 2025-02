Spotify: publicidade voltou aos utilizadores Premium? É uma falha que não se sabe a origem

Quem quer ouvir música sem publicidade no Spotify só tem uma alternativa oficial. O pagamento de uma assinatura Premium garante que esta desaparece e que outras funcionalidades são disponibilizadas. Uma falha recente veio trazer de volta a publicidade para o Spotify Premium, sem que exista uma razão para isso.

Publicidade voltou aos utilizadores Premium?

O Spotify confirmou que está a investigar problemas com os utilizadores Premium que ouvem anúncios. Embora os subscritores do Spotify Premium aproveitem benefícios como ouvir música offline e utilização sem anúncios, alguns utilizadores relataram ter encontrado anúncios.

De acordo com informações reveladas, os utilizadores do Spotify Premium registaram as suas queixas no fórum oficial da comunidade, afirmando que ouvem anúncios nas versões para Android, iOS e web. À medida que estas queixas aumentavam, as equipas técnicas do Spotify começaram a investigar a situação.

Os utilizadores afirmaram que os anúncios apareceram repentinamente entre as músicas que estavam a ouvir e isso repetiu-se várias vezes. Alguns utilizadores sugeriram mesmo que este problema é mais comum em determinados dispositivos e plataformas.

Uma falha no Spotify que não se sabe a origem

Um representante do Spotify declarou ainda que as suas equipas técnicas estão a investigar a situação minuciosamente e a tentar determinar a causa do problema. A empresa pediu aos utilizadores afetados que partilhassem informações sobre o modelo do dispositivo e a versão do sistema operativo, a versão da aplicação (se não estiverem a utilizar um web player), o tipo de anúncio que estão a encontrar e as possíveis soluções alternativas que tentaram.

Foi ainda solicitado que, se possível, fosse enviado um vídeo do momento em que o problema foi percebido. De acordo com esta informação, são feitas tentativas para chegar à origem do problema. Portanto, embora este problema esteja reconhecido, a sua causa ainda não é conhecida.

O Spotify já recebeu relatos individuais de problemas semelhantes. No entanto, a situação atual é considerada uma falha e não uma mudança deliberada. O comunicado oficial da empresa é que continuam a trabalhar para resolver este problema, que afeta negativamente a experiência dos utilizadores Premium.