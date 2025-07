Atualmente, a segurança online do seu negócio é muito mais do que uma preocupação — é uma prioridade crítica. Em Portugal, tal como em todo o mundo, os ciberataques têm vindo a aumentar ano após ano, e ninguém está imune. Como está a Segurança Digital do seu site? Proteja o seu negócio!

Existem soluções simples, acessíveis e eficazes que o ajuda para proteger o seu projeto online. Neste artigo, mostramos como proteger os três pilares críticos da sua presença online:

A transmissão de dados (SSL)

O armazenamento de informação (backups)

Infraestrutura que os suporta (servidores).

SSL: Proteja os dados e ganhe a confiança dos utilizadores

O seu site ainda não tem HTTPS? Se ainda não tem, está na altura de agir. O Certificado SSL (ou TLS) é o que garante que os dados trocados entre o utilizador e o seu site estão cifrados seja um formulário de contacto, login ou compra online.

Além de proteger os dados, a ativação de SSL:

Evita o aviso “Site não seguro” nos navegadores;

Melhora o posicionamento no Google (SEO);

Aumenta a credibilidade da sua marca.

Hoje em dia, a maioria dos Alojamentos Web, como os da PTisp, já incluem certificados SSL DV gratuitos, ativados por omissão (ex.: Let’s Encrypt), sendo sempre recomendável que valide no painel de controlo. No entanto, se o seu negócio exige validação mais rigorosa (como em e-commerce ou instituições),é importante considerar certificados OV ou EV, que validam a identidade da empresa e mostram o nome da organização no browser.

A PTisp emite certificados SSL com instalação, suporte técnico e reemissão gratuita. Um aliado valioso para quem quer fazer tudo corretamente desde o início.

Backups na Cloud: O “seguro de vida” dos seus dados

Imagine que o seu website é atacado, o servidor falha ou alguém apaga dados por engano. O que é que acontece? Como resolver. Se tiver backups automáticos e remotos, a resposta é simples: repõe tudo em poucos cliques.

As boas práticas recomendam:

Backups em datacenters diferentes do servidor principal (em caso de local disaster);

Encriptação forte (AES-256) e ligações SSL durante todo o processo;

Backups incrementais para poupar espaço e largura de banda;

Acesso fácil via interface web, para restaurar ficheiros ou bases de dados em minutos.

Por exemplo, o serviço de Cloud Backup da PTisp cumpre todos estes requisitos e ainda armazena os dados em Portugal, em conformidade com o RGPD.

E se o seu negócio não pode parar? Considere uma solução de Disaster Recovery (DRaaS), com failover automático para uma segunda infraestrutura. Assim, mesmo em caso de desastre, o seu site continua online.

Servidores protegidos: Firewall, VPN e monitorização 24/7

Colocar um site online é o mais simples. O verdadeiro desafio é manter o servidor web onde está alojado seguro, especialmente porque os ataques surgem da exploração de falhas em software desatualizado ou configurações incorretas.

Eis as principais medidas que deve implementar para garantir a segurança do seu servidor:

Atualizações regulares do sistema e aplicações;

do sistema e aplicações; Firewall gerida , para filtrar tráfego malicioso e limitar acessos;

, para filtrar tráfego malicioso e limitar acessos; VPN para acessos remotos , evitando exposição direta à Internet;

, evitando exposição direta à Internet; Antivírus e anti-malware com monitorização em tempo real;

com monitorização em tempo real; Proteção anti-DDoS ativa, como a que a PTisp disponibiliza gratuitamente nos seus servidores.

Ao adicionar estas camadas de segurança, o seu servidor torna-se mais resiliente e menos dependente de intervenções reativas. E desta forma ganha mais tempo para focar no que realmente interessa: o seu negócio.

Security first: Garanta a continuidade do seu negócio

A PTisp, sendo um dos grandes players em Portugal no setor de alojamento web, já segue uma abordagem em que a segurança é uma prioridade, disponibilizando certificados SSL gratuitos, proteção anti-DDoS incluída, backups automáticos, firewalls configuradas — tudo pensado para proteger o cliente sem complicações nem preocupações.

Mas, mesmo assim, é importante avaliar as necessidades específicas do seu projeto e ajustar a estratégia de segurança digital com soluções adequadas. Quer proteger o seu site com soluções eficientes e robustas? A PTisp apresenta uma diversidade de serviços que o ajudarão a proteger o seu negócio:

Certificados SSL

Cloud Backup com encriptação AES-256

Firewall e VPN empresarial

Soluções de Disaster Recovery

Monitorização 24/7

Quando o tema é segurança digital, não vale a pena esperar por um problema para agir. Proteja-se hoje, o futuro do seu negócio agradece. Ative a segurança online do seu negócio!