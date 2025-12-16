IPTV: Amazon Fire TV começa a bloquear apps com janelas pop-up de ecrã inteiro

No mês passado, a Amazon anunciou planos para identificar e bloquear apps Fire TV que fornecem acesso a conteúdo não licenciado ou pirateado. No início deste mês, os utilizadores começaram a ver mensagens de aviso sobre um possível bloqueio ao iniciar estas aplicações. Agora, a Amazon decidiu desativar por completo as aplicações de IPTV nos dispositivos Fire TV.

Amazon Fire TV está a bloquear apps IPTV

O botão “Abrir mesmo assim”, que acompanhava o botão “Desinstalar” nas mensagens de aviso iniciais, foi substituído por um botão “Ignorar”. Qualquer aplicação do Fire TV sinalizada e desativada pela Amazon por pirataria ou IPTV já não poderá ser aberta. Desinstalar e reinstalar uma aplicação sinalizada não redefine o período de aviso. A app reinstalada é desativada imediatamente.

A Amazon parece estar a identificar apps de pirataria e IPTV com base apenas no nome do pacote da aplicação. Assim, os utilizadores que desejam continuar a utilizar as aplicações desativadas estão facilmente a contornar a lista negra de aplicações da Amazon.

Alguns serviços de pirataria lançaram versões oficiais das suas aplicações com nomes de pacotes alternativos. Há ainda alguns utilizadores que criaram e lançaram as suas próprias versões modificadas não oficiais para que outros as pudessem utilizar.

Tudo acontece com janelas pop-up de ecrã inteiro

Outra forma simples pela qual os utilizadores continuam a aceder a apps desativadas é utilizando um website ou ferramenta de clonagem de aplicações. Aqui podem criar uma versão personalizada com um nome de pacote exclusivo. Isto não funciona para todas as apps, uma vez que alguns serviços rejeitam ligações de versões modificadas, mas também estão a ser encontradas soluções alternativas para este caso.

Recentemente, a Amazon removeu uma ferramenta de clonagem de aplicações da sua própria App Store, embora apps semelhantes continuem a estar amplamente disponíveis na Google Play Store. O programador respondeu disponibilizando uma versão melhorada diretamente no seu site. Esta inclui várias opções avançadas que aumentam a probabilidade de clonagem bem-sucedida de apps que antes apresentavam problemas.

As apps que a Amazon sinalizou e desativou parecem fornecer acesso a conteúdo não licenciado, como a IPTV, de forma flagrante, sem exigir nenhuma configuração. Por outro lado, aplicações como o Kodi e outros leitores de multimédia, que podem ser configurados para aceder a conteúdo pirateado através de plugins de terceiros, não parecem ter sido alvo da proibição da Amazon.