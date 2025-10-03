Homem pagou $31 mil por um carro desportivo, mas a Alibaba enviou-lhe algo diferente…
Com lojas mais e menos confiáveis, as compras online são um tiro no escuro, especialmente pela expectativa depositada num produto encomendado. Num caso com alguns anos, um YouTuber contou sobre a experiência de ter comprado um carro elétrico desportivo através da chinesa Alibaba e mostrou como o veículo chegou... diferente do esperado.
Comprar coisas online pode ser imprevisível, especialmente em lojas cujos catálogos são verdadeiros poços (quase) sem fundo, repletos de produtos. Neste caso, o YouTuber do canal The Inja foi surpreendido por uma encomenda feita através da Alibaba.
Conforme partilhou, num vídeo, há cinco anos, o produto que ele recebeu era consideravelmente diferente daquele que ele pensava ter encomendado, após ter encontrado o que parecia ser um bom negócio.
Um cliente "desapontado" com o seu carro elétrico
O Qiantu K50 é um carro desportivo chinês real, muito popular pelo seu design peculiar. Projetado e fabricado pela empresa Qiantu Motor, a sua produção foi encerrada em 2020 após menos de 200 unidades vendidas, de acordo com o CNEV Post.
Na Alibaba, a versão deste modelos tinha os logótipos obscurecidos, e o vendedor apresentava-o como um "carro desportivo elétrico chinês".
Disponível por 31 mil dólares, o YouTuber do canal The Inja decidiu encomendar. Quando a caixa chegou, a surpresa foi real: além de cor de rosa, o veículo estava longe de ser um desportivo. Semelhante a um kei car, o carro rosa e branco apresentou-se com um logótipo Lexus falso.
Na altura, após contestar o vendedor e de uma longa disputa, o YouTuber conseguiu um reembolso parcial.
Caixa mistério tal como o Labubu.
Queriam o quê? Comprar coisas nesses sites manhosos tipo como a temu e shein….hmmmm
O “automóvel” não custou só $ 31 000. Foi 31 000 + $ 2 000 imposto + $ 9 000 em Taxa alfandegária = $ 42 000.
Próximo de 36 000 €.
Foi bom negócio para quem vendeu, e o governo americano que arrecadou $ 11 000,00