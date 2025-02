As câmaras do OPPO Find X8 Pro passaram pela DXOMARK e os resultados são excelentes

A OPPO apostou forte na fotografia quando lançou o OPPO Find X8 Pro. Este seu smartphone foi criado com o propósito de garantir a melhor qualidade fotográfica e representa uma melhoria face ao modelo anterior. As câmaras do OPPO Find X8 Pro foram agora testadas pela DXOMARK e os resultados foram muito animadores.

Câmaras do OPPO Find X8 Pro passaram pela DXOMARK

Com o OPPO Find X8 Pro a empresa criou um conjunto de câmaras que consegue falar por si só. Estas são de elevada qualidade, ao que se soma também a presença de uma IA que consegue melhorar ainda mais este conjunto. Para provar a sua qualidade, a DXOMARK resolveu aplicar os seus testes e estas são as conclusões.

A câmara do OPPO Find X8 Pro apresentou excelentes resultados nos testes realizados. A pontuação geral foi igual à do modelo principal do ano passado, o OPPO Find X7 Ultra, apesar de ter um sensor menor.. O Find X8 Pro teve um desempenho excecionalmente bom nos modos de fotografia e zoom e mostrou grandes qualidades de vídeo.

O modo bokeh, no entanto, apresentou algumas fragilidades. Mas, no geral, a câmara está muito bem equilibrada, o que a torna uma opção versátil para a maioria dos casos de utilização. De forma particular, foi destacado o seu desempenho em condições de pouca luz.

Resultados obtidos são excelentes neste campo

Esta câmara possui quatro módulos de 50 MP, que proporcionam fotos de alta resolução. A câmara principal tem o sensor maior, o que lhe permite recolher mais luz. Isto também ajuda a manter uma exposição precisa mesmo em condições de pouca luz, reduz o ruído e proporciona cores naturais.

A capacidade de zoom é significativa, graças a três câmaras. Uma para cenas ultra-amplas e duas tele-câmaras periscópicas (3x e 6x) para objetos a longas distâncias. Esta definição permite um elevado nível de detalhe na maioria dos fatores de zoom, sendo os melhores resultados obtidos ao utilizar uma câmara periscópica.

Ainda que não tenha atingido o topo da tabela dos melhores da DXOMARK, o OPPO Find X8 Pro conseguiu uma posição de destaque. Isso prova a qualidade da fotografia presente e do que é possível obter com estas câmaras, tal como já tinha sido possível experimentar.