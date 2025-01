Zoom telescópico do OPPO Find X8 Pro é uma revolução na fotografia dos smartphones

A OPPO quis quebrar barreiras com o Findo X8 Pro e isso ficou patente desde o primeiro momento. Este smartphone é a prova de que a fotografia tem espaço para crescer e melhorar. Ao juntar um Zoom Telescópico com a IA, criou uma revolução na fotografia dos smartphones a que todos podemos já aceder para criar fotos perfeitas.

O OPPO Find X8 Pro não é apenas um smartphone que se apresenta aos utilizadores com um zoom potente. É uma obra única de engenharia e de inteligência artificial, que redefine os limites da fotografia acessível aos smartphones e que assim rompe com as fronteiras do que era até agora o padrão.

Com tecnologias inovadoras como a estrutura periscópica de prisma triplo e o Zoom Telescópico IA, o Find X8 Pro coloca nas mãos dos utilizadores o poder de captar fotos com detalhes incríveis, mesmo a distâncias que pareciam até agora impossíveis de conseguir. As fotografias deixam de parecer tiradas com um telemóvel e ganham a profundidade e qualidade elevada que uma DSLR oferece.

Zoom Telescópico IA: um fotógrafo virtual inteligente no seu smartphone

O Zoom Telescópico IA é a alma do Find X8 Pro. É como ter no smartphone um fotógrafo profissional invisível, que analisa e otimiza cada foto em tempo real, enquanto se explora o mundo através da lente da câmara do equipamento.

Ao ultrapassar os 10x de zoom, o Zoom Telescópico IA entra em ação, desbloqueando a resolução total de 50 MP do sensor Sony LYT600, revelando detalhes que se perderiam num mar de pixels. Este sensor, cerca de 2,5 vezes maior do que o sensor de 3x de um dispositivo Ultra da concorrência, é capaz de captar mais luz e detalhe, resultando em imagens mais nítidas e vibrantes.

A 60x, a magia da IA ganha ainda mais destaque e uma presença maior. Os algoritmos avançados disponíveis, treinados com milhões de imagens, trabalham em segundo plano para eliminar tudo o que não é essencial e pode estragar a fotografia. Falamos de eliminar o ruído, aumentar a nitidez e melhorar a cor, garantindo fotos com clareza e precisão impressionantes, mesmo com um zoom extremo.

Modo Palco: IA transforma-o num fotógrafo de concertos profissional

O modo palco, especialmente concebido para concertos, é outro exemplo perfeito de como a IA pode transformar a experiência fotográfica. Este modo, alimentado pelo Zoom Telescópico IA, ajusta automaticamente as configurações da câmara, como a exposição, o balanço de brancos e a velocidade do obturador.

Esta adaptação consegue garantir fotos perfeitas mesmo em ambientes desafiadores com pouca luz. Com o Find X8 Pro, é possível imortalizar toda a energia que acontece no palco com os artistas, mesmo estando nas filas mais distantes. Captura cada gesto, cada expressão, cada detalhe com clareza e precisão que queremos e vivemos nesses momentos.

Hardware de topo e IA criam fusão perfeita numa experiência fotográfica única

A OPPO não se limita a usar a IA para aprimorar as fotos captadas. A estrutura periscópica de prisma triplo, uma obra de engenharia, reduz o tamanho do módulo da câmara em 33%, comparando com as lentes periscópicas tradicionais.

Isso vai permitir oferecer zoom potente num design compacto, desafiando as convenções da ótica tradicional. O sistema de câmaras teleobjetivas de duplo periscópio, com lentes de 73mm e 135mm, oferece uma versatilidade enorme em termos de zoom, permitindo enquadrar qualquer cena como o utilizador a imagina.

É a combinação deste hardware de ponta com a inteligência artificial que torna o Find X8 Pro uma revolução na fotografia dos smartphones. A IA não só otimiza as fotografias em tempo real, como também permite funcionalidades inovadoras como o modo palco, que transforma qualquer utilizador num fotógrafo de concertos profissional.

É uma revolução na fotografia dos smartphones?

O OPPO Find X8 Pro é mais do que um smartphone com um zoom excecional. Revela-se como um dispositivo que coloca a IA no centro da experiência fotográfica, abrindo um leque de possibilidades criativas para os utilizadores.

Com este smartphone, a OPPO demonstra a sua posição para o futuro, em que acredita que o poder da IA consegue revolucionar a fotografia. O Find X8 Pro mostra isso, garantindo que todos passam a conseguir captar fotos com detalhes impressionantes e clareza inigualável, independentemente da distância. Torna-se uma ferramenta poderosa para contar histórias, partilhar momentos e expressar a criatividade, com a confiança de que cada foto será perfeita.

OPPO Find X8 Pro