Agora os dados são oficiais! Descubra qual o carro mais vendido durante 2023

Os dados preliminares já tinham mostrado a boa prestação que o Tesla Model Y teve durante 2023. Este preparava-se para ser o carro mais vendido do mundo em 2023, mas agora a empresa de dados JATO Dynamics deu-lhe oficialmente o título. É o primeiro carro elétrico a deter o título de veículo mais vendido do mundo.

Model Y da Tesla foi o mais vendido de 2023

As vendas do Tesla Model Y cresceram acentuadamente e atingiram 1,22 milhões em 2023, um aumento de 64% relativamente ao ano anterior. Este modelo conseguiu este crescimento apesar da falta da presença da Tesla na maioria dos mercados emergentes.

A contagem das vendas do Modelo Y colocou-o acima do Toyota RAV4 e do seu gémeo chinês Wildlander, com 1,07 milhão de unidades, um aumento de 5%. Colocou-o ainda acima do Honda CR-V e do seu gémeo chinês Breeze, com 846.000 vendas, aqui com um aumento de 18%.

Vendas refletem a procura pelo carro elétrico

O RAV4 foi o carro mais vendido do mundo em 2022, segundo os dados da JATO Dynamics, à frente do Toyota Corolla/Levin e do Tesla Model Y. Os dados da JATO Dynamics baseiam-se em dados oficiais de vendas dos 53 mercados cobertos pela empresa. Além disso, resultam de uma combinação de dados oficiais e não oficiais e estimativas de outros 98 mercados globais.

A empresa afirma que um total de 78,32 milhões de novos automóveis de passageiros foram vendidos em 2023. Isso representa um aumento de 10% em relação a 2022, com as vendas a aumentar em todas as regiões, exceto em África.

Model Y became the bestselling vehicle of any kind in 2023 pic.twitter.com/eZ4s1Cx4A1 — Tesla (@Tesla) June 13, 2024

Os SUV estão a mudar o mercado

Os SUV representaram 47 por cento do total das vendas globais de automóveis de passageiros, tendo as vendas aumentado 16% relativamente ao ano anterior. Isso deve-se à crescente procura na Europa, Índia, Médio Oriente e Eurásia. Dos 36,72 milhões de vendas de SUVs em todo o mundo, 54% delas aconteceram na China, nos EUA e no Canadá.

O cenário em 2024 está diferente e a Tesla tem visto as suas vendas reduzirem de forma anormal. Ainda estamos no início do ano e o mercado pode mudar muito, abrindo assim caminho para a Tesla poder fazer crescer as vendas do Model Y e colocá-lo no topo em ainda mais mercados.