Se enjoar nas viagens de carro então esta app Android vai ajudar a sentir-se melhor

Com o iOS 18 a Apple trouxe para o iPhone uma funcionalidade interessante Chama-se Vehicle Motion Cues (em português Indicações de movimento do veículo) e consegue prevenir o enjoar que por vezes acontece nas viagens de carro. O Android não tem algo nativo, mas há uma app que oferece esta funcionalidade desde 2018. Vamos conhecer o KineStop.

Usar um smartphone ao andar de carro pode ser um problema para muitos. O mais normal é a pessoa nessa situação acabar por sentir desconforto e por enjoar. Ainda que seja um processo natural, a verdade é que muitos querem evitá-lo, ao mesmo tempo que continuam a fazer a utilização pretendida.

Este é um efeito que afeta algumas pessoas quando viajam de carro, avião ou comboio, e que se agrava ao utilizar um smartphone ou tablet para visualizar conteúdo. Os utilizadores de qualquer smartphone Android têm uma solução simples que podem usar nos seus equipamentos. Chega na forma da app KineStop, que projeta no ecrã uma ajuda essencial.

O enjoo, independentemente de ser num carro, comboio ou outro meio de transporte, ocorre quando o cérebro recebe sinais contraditórios dos sentidos da visão e da audição. Ao utilizar o telemóvel, a discrepância sensorial aumenta, pois acrescenta sinais contraditórios.

Para resolver esta situação incómoda, a aplicação KineStop adiciona uma série de pontos e linhas no ecrã que se movem para compensar os movimentos do veículo. Assim, acabam por atenuar a perceção de sinais contraditórios por parte do cérebro.

Acaba por criar um horizonte virtual, que depois se ajusta aos movimentos do smartphone, compensando o que o utilizador está a ver e a enviar para o seu cérebro. Este é o mesmo princípio que a Apple aplicou na sua funcionalidade Vehicle Motion Cues que estreou no iOS 18.

O KineStop é uma daquelas aplicações utilitárias simples, mas incrivelmente úteis, em que muitas pessoas confiam. Independentemente de quem o fez primeiro, é importante que os utilizadores do Android tenham uma opção como esta para resolver esta questão.