E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o Renault Clio E-Tech Full Hybrid, demos nota da chegada do Huawei MatePad 11.5" S, falámos de todas as novidades da Apple WWDC 2024, e muito mais.

O Cartão de Cidadão (CC) é um documento de identificação físico que contém um chip, permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada. A partir de hoje começa a ser emitido o novo CC. Quais as novidades?

Designa-se de inovação e é o que a Nokia apresentou recentemente. O CEO da Nokia realizou recentemente a primeira ligação telefónica "imersiva" do mundo. O que muda?

A Apple tinha muitas novidades para apresentar na sua conferência dedicada aos programadores. A WWDC de 2024 não desiludiu e todas as novas versões dos seus sistemas operativos receberam novidades. A par destas atualizações, a IA chegou, finalmente, aos dispositivos da Apple. Descubra tudo o que a Apple apresentou na Keynote de WWDC 2024.

A Hyundai tem por hábito surpreender, respondendo a um largo e variado leque de clientes. Hoje, levantou o véu do seu primeiro modelo 100% elétrico do segmento A. Veja as primeiras imagens do INSTER.

Marte ainda tem muito por desvendar. Uma das mais recentes novidades diz respeito à descoberta de uma faixa brilhante de geada que cobre o topo do gigantesco vulcão de Marte, Olympus Mons. De acordo com uma nova investigação, este dado sugere que o planeta tem um ciclo de água ativo, embora escasso.

A robótica desempenha um papel importante na automatização de tarefas. A par da Inteligência Artificial, os resultados podem ser inacreditáveis. Agora, uma equipa de médicos da China concluiu, com sucesso, uma cirurgia à distância, com a ajuda de um robô.

Para aqueles que querem alternativas ao gasóleo e a gasolina, mas ainda não estão prontos para dar o passo do carro totalmente elétrico, os modelos híbridos são a resposta mais certeira. Um bom exemplo é o Renault Clio E-Tech Full Hybrid, que chega reinventado, como uma lufada de ar fresco, ao mercado automóvel, envergando o título de clássico, mas com um pé no futuro. Sim, os elétricos não são para todos e o Clio mostra isso mesmo!

O mundo procura soluções limpas e baratas para substituir os combustíveis fósseis nas suas mais variadas utilizações. E se a solução estiver "debaixo dos seus pés"? Vamos falar de energia geotérmica.

Os carros elétricos não são para todos, mas a Alpine decidiu falar para os fãs dos desportivos, mais exigentes, com uma proposta arrojada, carregada de pormenores e que, certamente, não os desiludirá. O A290 inaugura a Dream Garage 100% elétrica da Alpine, marcando uma nova era da marca. Fomos conhecê-la e contamos-lhe tudo, como sempre!

O Huawei MatePad 11.5’’ S acaba de chegar ao mercado português e quer ser a escolha de estudantes e jovens profissionais que procuram uma experiência de criatividade topo de gama.

A reunião anual com os acionistas da Tesla foi muito "juicy", com Elon Musk a dar conta de uma série de conquistas e a revelar muitas novidades. Uma delas teve que ver com os novos modelos assinados pela fabricante. Infelizmente, o empresário não se alongou muito, mantendo o mistério relativamente aos carros que poderão chegar em breve.

A tecnologia hoje não tem limites, ou melhor, grande parte dos limites dizem respeito às limitações da bateria, caso contrário, nem nos passa pela imaginação tudo o que um smartphone, ou um qualquer dispositivo vestível poderia fazer. Agora imagine que o assunto da bateria ficava arrumado pelo menos para 100 anos. Isso estará para breve, com uma pilha do tamanho de uma moeda que tem energia para um século.