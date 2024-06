Nova tendência: bombas de calor geotérmicas para tornar os edifícios urbanos mais limpos

O mundo procura soluções limpas e baratas para substituir os combustíveis fósseis nas suas mais variadas utilizações. E se a solução estiver "debaixo dos seus pés"? Vamos falar de energia geotérmica.

Bombas de calor geotérmicas: solução sustentável para edifícios urbanos

As bombas de calor geotérmicas estão a emergir como uma solução inovadora para reduzir as emissões de CO₂ nos edifícios urbanos. Iniciativas em cidades como Austin e Nova Iorque estão a impulsionar a adoção desta tecnologia, reduzindo os custos e promovendo os seus benefícios ambientais.

No final do ano passado, a empresa Bedrock Energy iniciou um projeto em Austin, no Texas, utilizando a sua nova tecnologia de perfuração. Num parque de estacionamento na South Congress Avenue, a Bedrock efetuou 11 furos, cada um com 244 metros de profundidade, criando a base para um sistema geotérmico de aquecimento e arrefecimento.

Este sistema permite manter uma temperatura confortável num edifício comercial sem utilizar diretamente combustíveis fósseis.

Benefícios da energia geotérmica

De acordo com Joselyn Lai, cofundador e diretor-executivo da Bedrock, um sistema de perfuração convencional teria exigido 30 furos, cada um com 91 metros de profundidade, para atingir a mesma capacidade de aquecimento e arrefecimento. Graças ao seu software de modelação subterrânea e às ferramentas de perfuração equipadas com sensores, a Bedrock concebeu um sistema mais eficiente em termos de espaço, o que é crucial em áreas urbanas densamente povoadas.

Eficiência energética : os sistemas geotérmicos podem reduzir o consumo de energia e as emissões de CO₂ até 44% em comparação com as bombas de calor de ar, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA.

: os sistemas geotérmicos podem reduzir o consumo de energia e as emissões de CO₂ até 44% em comparação com as bombas de calor de ar, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA. Custos operacionais reduzidos : requerem menos energia para funcionar, aliviando a pressão sobre a rede elétrica e reduzindo as contas de energia dos clientes.

: requerem menos energia para funcionar, aliviando a pressão sobre a rede elétrica e reduzindo as contas de energia dos clientes. Estabilidade térmica: utilizam a temperatura constante do solo (entre 7 e 24 graus Celsius) para transferir calor de forma eficiente.

Desafios e soluções para a adoção

Apesar das suas vantagens, a adoção de sistemas geotérmicos tem sido limitada devido aos elevados custos iniciais e às dificuldades de perfuração em áreas urbanas. Para fazer face a estes desafios, a Con Edison em Nova Iorque lançou incentivos financeiros para encorajar a adoção da tecnologia geotérmica, cobrindo até 40.000 dólares de custos elegíveis para testes de condutividade térmica.

A empresa está a trabalhar para reduzir os custos globais dos projetos geotérmicos, perfurando menos poços, mas mais profundos, e acelerando o processo de instalação. Com o sistema piloto em Penn Field em funcionamento, a empresa está em conversações com novos clientes, incluindo proprietários de edifícios comerciais no Texas e armazéns em regiões com restrições de rede.

As bombas de calor geotérmicas representam uma solução promissora para a sustentabilidade em edifícios urbanos. Há países a apostar nestes avanços tecnológicos, garantindo apoios dos governos, para uma tecnologia que tem o potencial de transformar a forma como se aquecem e arrefecem os espaços, reduzindo significativamente as emissões de carbono e promovendo uma transição para uma energia mais limpa.