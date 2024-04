Alemanha: centrais solares de varanda ultrapassam as 400.000 unidades

O autoconsumo fotovoltaico refere-se à produção individual de eletricidade para consumo próprio, através de sistemas solares fotovoltaicos. A Alemanha tem já mais de 400 mil centrais solares de varanda que potencializam não só a produção de energia para as residências, mas refletem uma crescente consciência ambiental entre os cidadãos.

Esforço para atingir objetivos de energias renováveis do país

Ao oferecer um caminho acessível para a produção de energia limpa, estas pequenas instalações fotovoltaicas estão a desempenhar um papel importante na transformação energética da Alemanha, demonstrando que a mudança para um futuro mais sustentável é possível a partir das varandas das próprias casas das pessoas.

A Alemanha regista um crescimento acelerado na instalação de sistemas solares de varanda, com centenas de milhares de casas a incorporar esta forma inovadora de produção de energia renovável.

Desde o início de 2024, foram registadas mais de 50.000 novas instalações destes minissistemas fotovoltaicos (PV), geralmente constituídos por um ou dois painéis solares. Este aumento eleva o total para mais de 400.000, de acordo com dados recentes da agência nacional de redes elétricas (BNetzA), relatados pela agência noticiosa DPA.

Em meados de 2023, o número de sistemas registados era de 230.000, o que indica um crescimento significativo em apenas alguns meses. É importante notar que o número real pode ser ainda maior, uma vez que se estima que muitos sistemas ainda não foram registados.

Uma solução simples e económica para poupar na eletricidade

Como já abordámos no passado, estas centrais solares de varanda representam uma solução relativamente simples e acessível para os inquilinos e proprietários interessados em reduzir os seus custos de eletricidade.

A facilidade de instalação e as vantagens económicas oferecidas por estas unidades tornam-nas uma opção atrativa para uma vasta gama de utilizadores.

Para facilitar ainda mais a instalação destas tecnologias, a agência da rede implementou, no início de abril, um processo de registo simplificado para os sistemas minifotovoltaicos. Esta medida tem como objetivo permitir que o maior número possível de pessoas participe na transição energética de uma forma simples.

Mais poupança das famílias

A Alemanha estabeleceu um objetivo ambicioso de satisfazer 80% da sua procura de eletricidade com energias renováveis até 2030, dando prioridade à energia eólica e fotovoltaica. A crescente procura de sistemas fotovoltaicos nos lares alemães está alinhada com estes objetivos, sublinhando o papel crucial que a energia solar está destinada a desempenhar no futuro energético do país.

Embora se espere que a procura de sistemas fotovoltaicos continue a aumentar este ano, a associação industrial BSW sugere que o recente boom poderá estabilizar. Este crescimento foi parcialmente impulsionado pela crise energética exacerbada pela guerra na Ucrânia, mas espera-se que a tendência para as energias renováveis se mantenha estável ao longo do tempo.