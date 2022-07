Empresária desenvolveu painéis solares verticais para varandas

O mundo tem procurado alternativas aos combustíveis fósseis e as energias renováveis são as soluções que mais destaquem têm. Assim sendo, uma empresária ucraniana desenvolveu painéis solares verticais para serem usados em varandas.

Este sistema “caseiro” poderia ajudar a Europa relativamente à crise energética que tem sido agravada com a guerra na Ucrânia.

O aquecimento global não tem dado tréguas e o mundo tem conhecido secas, intensas ondas de calor e incêndios, mas também inundações e tempestades extremas. A procura por uma solução tem sido constante; ainda mais agora, que as suas consequências se têm tornado tão claras.

Em consequência desta perceção, as alternativas renováveis têm sido largamente apontadas como a solução a adotar, e foi com isto mente que a empresária ucraniana Karolina Attspodina desenvolveu uma forma interessante de aproveitar a energia do sol.

A energia solar é ao mesmo tempo gratuita e prontamente disponível. As soluções de painéis solares existentes ou se destinam a uso industrial ou são demasiado pesadas para serem instaladas sem a assistência de uma equipa técnica qualificada. Também é preciso esperar pela fatura mensal para determinar o efeito.

Explicou Karolina Attspodina ao TechCrunch.

Os painéis solares verticais foram desenvolvidos por engenheiros alemães e deram resposta à necessidade de Attspodina e do cofundador da startup WeDoSolar na altura em que estavam à procura de soluções mais rápidas para reduzir as emissões de CO2.

Painéis solares verticais podem ser uma solução viável

De acordo com o TechCrunch, agora, a WeDoSolar fornece painéis solares verticais que podem ser facilmente instalados em varandas por qualquer pessoa, ainda que não sejam especializadas. Além disso, são equipados com bandas à prova de condições meteorológicas adversas.

Conforme informa o website da startup, esta solução é a mais leve do mundo, pesando apenas 1 kg. Além de poder ser instalada por qualquer pessoa, reúne outra vantagem: a possibilidade de ser transportada para outra casa, aquando de uma mudança.

Fornecemos uma ferramenta que cada pessoa, tanto o proprietário, como o inquilino, poderia utilizar diariamente em casa para alimentar aparelhos domésticos. Queremos tornar a energia sustentável acessível, e vejo um grande potencial nas pessoas que tomam nas suas próprias mãos a sua dependência energética.

Partilhou Attspodina.

Depois de ligado a uma tomada regular, os painéis verticais começam imediatamente a alimentar os eletrodomésticos da casa. Mais do que isso, os utilizadores podem monitorizar a quantidade de CO2 economizada, através de uma central elétrica virtual.

Senti que podemos servir não só as pessoas que possuem uma casa, mas também parte do mercado, que aluga. Neste momento, os custos de energia estão a subir como loucos, e não vão parar de subir até que os estabilizemos e implementemos uma série de formas de gerar a nossa própria energia limpa.

Esclareceu Attspodina.

Aliás, os painéis solares comercializados pela sua empresa poderiam ajudar os europeus a reduzir a sua pegada de CO2 em 600 kg e a poupar 25 % em energia.

