Apple lança versão final do iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7, macOS 12.5 e tvOS 15.6

Tal como era esperado e mesmo depois de uma segunda versão RC do iOS 15.6, a Apple está agora a lançar para todos a nova versão dos seus sistemas operativos. Apesar do foco já ser o iOS 16 e todas as restantes versões para os mais diversos dispositivos, ainda estamos a alguns meses e a evolução dos sistemas operativos não param na Apple.

Esta nova versão traz correções de bugs e melhorias no desempenho.

A Apple lançou a versão final do iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7, macOS 12.5 e tvOS 15.6. Com ela apareceram algumas novidades. Já temos vindo a falar delas nas versões beta que cobrimos a cada lançamentos.

iOS 15.6: Então o que há de novo nesta versão?

Basicamente o iOS 15.6 inclui melhoramentos, correções de bugs e atualizações de segurança.

A app de TV adiciona a opção de reiniciar um jogo ao vivo já em progresso e pausar, rebobinar, ou avançar rapidamente

Corrige um problema em que as Definições podem continuar a mostrar que o armazenamento do dispositivo está cheio, mesmo que esteja disponível

Corrige um problema que pode fazer com que os dispositivos braile abrandem ou deixem de responder quando se navega no email

Corrige um problema no Safari onde um separador pode voltar a uma página anterior

Esta atualização, que tem a compilação 19G69, deverá chegar a todos já na próxima semana.

Curiosamente, a compilação de hoje é 19G71, a mesma que a versão 2 do Release Candidate lançada na semana passada.

O foco está agora no iOS 16

No passado dia 11 de julho, a Apple disponibilizou a versão pública do iOS 16 assim o iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16. Se tem curiosidade em testar os novos sistemas operativos, então siga o nosso guia para poder vislumbrar já hoje o futuro.

Portanto, a Apple está a preparar duas versões em simultâneo para servir um vasto conjunto de equipamentos.

Leia também: