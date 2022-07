Apple lança a beta pública do iOS 16 e dos restantes sistemas operativos

Como era esperado, a Apple, após ter lançado a beta 3 dos seus novos sistemas operativos para os programadores, estaria perto de lançar a versão pública. Esse dia chegou. Isto significa que qualquer pessoa pode agora instalar o iOS 16, mesmo que não seja um programador Apple registado.

O iOS 16 traz novas funcionalidades como um ecrã de bloqueio completamente renovado, grandes atualizações para a aplicação Mensagens, e muito mais.

O iOS 16 beta público agora disponível

A Apple irá lançar hoje os primeiros betas públicos do iOS 16 e iPadOS 16, embora ainda não pareçam estar disponíveis para todos. Uma vez disponíveis, qualquer pessoa poderá experimentar as novas funcionalidades que chegarão ao iPhone ainda este ano na forma beta.

A empresa de Cupertino também lançou uma versão atualizada do iOS 16 beta 3 para programadores com o número de compilação 20A5312j.

Se estiver interessado em inscrever-se no programa público de testes beta da Apple, pode fazê-lo através do website da Apple aqui. A nova versão do software da Apple não estará completa até ao outono, altura em que será lançada para o público em geral. Os testadores devem ainda esperar problemas de desempenho e estabilidade ao executar o iOS 16 beta público.

Portanto, é importante que percebam que os novos sistemas operativos, nesta versão beta, está ainda em desenvolvimento. É importante não testarem em máquinas de produção.

O Programa de Software Apple Beta permite aos utilizadores experimentarem software de pré-lançamento. O feedback que nos fornece sobre qualidade e usabilidade ajuda-nos a identificar problemas, corrigi-los, e tornar o software Apple ainda melhor. Note que, uma vez que o software beta público ainda não foi lançado comercialmente pela Apple, pode conter erros ou imprecisões e pode não funcionar tão bem como o software lançado comercialmente. Certifique-se de fazer uma cópia de segurança do seu iPhone, iPad, ou iPod touch e do seu Mac usando o Time Machine antes de instalar o software beta.

Alerta a Apple no seu site.