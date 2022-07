Mais um passo rumo à versão final. Já com os seus sistemas operativos mais do que apresentados, a Apple está agora a afinar cada versão beta trazendo algumas das muitas novidades que apresentou. Tal como no passado, cada nova compilação acrescenta algo, até uma versão final repleta de boas funcionalidades. Assim, está já disponível a beta 3 do iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16

Tal como já é conhecido como modus operandi, a cada versão beta a empresa de Cupertino acrescenta novidades que "prometeu" na apresentação.

Beta 3 está disponível para o iOS 16 assim como para o iPadOS 16

A Apple anunciou o iOS 16 na WWDC 2022 e nessa altura lançou simultaneamente a primeira versão beta dos seus vários sistemas operativos para os programadores. Agora, até à versão final que será apresentada em setembro, iremos receber versões beta com algumas das novidades anunciadas no evento WWDC 2022.

Assim, a Apple lançou a beta 3 do iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 com várias novas funcionalidades assim como afinações no funcionamento do software.

O número de compilação do iOS 16 beta 3 é 20A5312g.

watchOS 9 beta 3 também está cá

Depois de algumas semanas da segunda semente deste próximo sistema operativo para o Apple Watch, a Apple está a lançar uma nova versão para os programadores continuarem a testar o que vem a seguir para os relógios da empresa.

A compilação de hoje é XX20R5316fXX. Mais cedo ou mais tarde, a Apple diz que planeia lançar o primeiro beta público, para que mais testadores possam experimentar esse sistema operativo antes de ser lançado ao público em geral no final deste outono. O watchOS 9 é a maior atualização do software Apple Watch em anos.

Nas restantes versões para os computadores da Apple, a Apple TV e para o HomePod também há novidades.