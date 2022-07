Dragon’s Dogma recebe sequela no seu 10º aniversário

Dragon's Dogma, da Capcom, é um jogo em destaque no universo dos RPG de ação e recentemente celebrou o seu 10º aniversário.

Mais que isso, no decorrer das celebrações foram feitas várias revelações, das quais a mais bombástica será talvez o desenvolvimento de uma sequela, Dragon's Dogma 2.

Foi já no longínquo ano de 2012 que Dragon's Dogma, da Capcom, estreou nas consolas (Xbox 360, Playstation 3 e Nintendo Switch) e nos PCs.

Um RPG de ação que recebeu honras de celebração do seu 10º aniversário, de forma digital e que no decorrer dessas celebrações recebeu novidades empolgantes para os fãs do jogo original: vem a caminho uma sequela.

Foi o próprio Hideaki Itsuno que fez o anuncio de Dragon’s Dogma™ 2 e que revelou que o desenvolvimento já se encontra no bom caminho, usando o motor proprietário da Capcom, o RE ENGINE.

Itsuno começou a apresentação com a recordação de como os RPG de caneta-e-papel o seduziram e influenciaram para o género de videojogos conhecido como RPG e embebidos de Fantasia e magia.

No entanto, essa sua paixão, que iria levá-lo na direção de Dragon's Dogma teve de esperar um pouco pois primeiro foi alocado em projetos como Street Fighter II e os Devil May Cry 2, 3 e 4.

Após a conclusão dos jogos Devil May Cry, Itsuno pode finalmente virar-se na direção do RPG de fantasia que tanto ansiava. A abordagem distinta ao combate com magia e o uso da habilidade de agarrar inimigos imponentes, criaram um espaço próprio para Dragon's Dogma. No entanto, foi o sistema de recrutamento de Pawns (os nossos fieis ajudantes) que ajudou Dragon's Dogma a garantir a sua própria magia e a afastar-se dos restantes RPG da altura.

O sistema de Pawns teve origem na vontade de Itsuno em garantir que num jogo singleplayer, os jogadores se sentissem conectados com outros, através dos Pawns que criaram e treinaram.

Itsuno revelou ainda que o desenvolvimento de Dragon’s Dogma 2 inclui alguns veteranos do desenvolvimento do jogo original como Daigo Ikeno e Kenichi Suzuki, que se encontram a trabalhar arduamente na criação de uma sequela ao nível do original.

Mais pormenores foram prometidos no decorrer dos próximos tempos... vamos estar atentos.