Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

A Xbox já disponibilizou no seu catálogo do Xbox Game Pass a nova lista de jogos que está disponível para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Trata-se de uma lista repleta de bons jogos, variados e que farão certamente a alegria de muitos jogadores. Mas há mais novidades...

Já se encontram entre nós, ou pelo menos entre quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Game Pass, os jogos que mais recentemente foram adicionados ao catálogo do serviço.

Dessa forma, e apesar de alguns jogos ainda se encontrarem a caminho, a lista de títulos que está disponível para Xbox Game Pass para consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming, inclui jogos como Last Call BBS, Matchpoint: Tennis Championships, Escape Academy y PowerWash Simulator, que estarão disponíveis desde o primeiro dia do seu lançamento.

Lista de jogos

A lista de jogos que chegou (ou ainda estão para chegar) ao Xbox Game Pass é diversificada e deverá satisfazer os jogadores que procurem algo de novo ou que ainda não tenham tido oportunidade de experimentar alguns destes jogos.

Last Call BBS (ID@Xbox) – 5 de julho: PC

Yakuza 0 – 5 de julho: Consola, PC e Cloud

Yakuza Kiwami – 5 de julho: Consola, PC e Cloud

Yakuza Kiwami 2 – 5 de julho: Consola, PC e Cloud

DJMax Respect V (ID@Xbox) – 7 de julho: Consola, PC e Cloud

Matchpoint: Tennis Championships (ID@Xbox) – 7 de julho: Consola, PC e Cloud

Road 96 – 7 de julho: Consola, PC e Cloud

Escape Academy (ID@Xbox) – 14 de julho: Consola e PC

My Friend Peppa Pig – 14 de julho: Consola, PC e Cloud

Overwhelm (ID@Xbox) – 14 de julho: PC

PAW Patrol The Move: Adventure City Calls – 14 de julho: Consola, PC e Cloud

PowerWash Simulator – 14 de julho: Consola, PC e Cloud

Entretanto, e para quem ainda não é membro do Xbox Pass Ultimate, continua a existir a iniciativa da Xbox através da qual é possível obter o primeiro mês por apenas 1€ e ter, dessa forma, acesso a centenas de jogos de alta qualidade em Consola, PC e Xbox Cloud Gaming, assim como acesso ao Xbox Live Gold, EA Play, recompensas e descontos exclusivos.

Xbox App e Samsung Smart TV 2022

Por outro lado, e num espectro bastante diferente, é de salientar que a Xbox App já chegou às televisões Samsung Smart TV 2022.

Tal como aqui vimos, a nova app da Xbox nas Smart TV de 2022 da Samsung já se encontra disponível. Esta aplicação vai permitir jogar centenas de jogos do Xbox Game Pass através da Cloud, tal como Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator, sem ser necessário uma consola.

Disponível, inicialmente, em 27 países, a aplicação é simples de usar, bastando aceder ao menu da Samsung Smart TV 2022, encontrar a aplicação da Xbox no Samsung Gaming Hub, conectar o comando Bluetooth e jogar.

Deixamos algumas dicas a App Xbox e as Samsung Smart TV 2022:

Para se aceder à aplicação da Xbox, é necessário, como é óbvio, possuir uma das Samsung Smart TV 2022.

Para se poder jogar os jogos na Cloud, disponíveis na biblioteca do Game Pass, é necessário de ter uma subscrição do Xbox Game Pass Ultimate.

Quem não possua uma subscrição Xbox Game Pass pode ainda jogar gratuitamente, Fortnite.

Quase todos os comandos Bluetooth funcionarão com a aplicação Xbox, como o comando sem fios da Xbox, o Xbox Adaptive Controller, o comando Elite Series 2 e o comando DualSense.

Uma excelente noticia para quem possua ou pretenda adquirir uma SmartTV da marca Samsung.