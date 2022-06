Novidades frescas e boas do reino Xbox

Com o calor a começar a apertar, e o verão a aproximar-se a passos largos, também a Xbox vem aquecer um pouco o ambiente, com revelações recentes sobre o estado da Nação Xbox.

Venham conhecer como está a Nação Xbox e as iniciativas que se avizinham, ou que já chegaram.

São mais de 20 anos de existência que, mesmo com os naturais altos e baixos, nunca perdeu o objetivo e o rumo de proporcionar as melhores e mais completas experiências de jogo (e não só) a jogadores de todo o Mundo. A Xbox celebrou recentemente o seu vigésimo aniversário e o estado de graças mantém-se.

A companhia tem-se mantido atenta ao mercado e aos consumidores e atenta a uma maior necessidade de inovação no momento de entregar algo aos seus fãs. Seja sob a forma de jogos, de eventos, de serviços disponibilizados, de parcerias com outras marcas, ... a Xbox pode-se regozijar de atualmente estar numa posição de relevo no panorama mundial.

E é na sequência do seu recente 20º aniversário, que a companhia decide vir a público revelar algumas novidades sobre a equipa Xbox, e sobre o que andam a fazer e a pensar para o futuro próximo (incluindo dispositivos e serviços).

A companhia continua arduamente a trabalhar no sentido de fazer da Xbox um ecossistema que proporcione a melhor experiência para os jogadores, trazendo grandes títulos de todos os géneros para consolas, PCs e Cloud.

Neste capitulo não nos poderemos esquecer de referir a inclusão de jogos novos de qualquer dos Xbox Game Studios, a partir do dia de lançamento no serviço Xbox Game Pass.

Mas vamos ver um pouco melhor o que ai vem...

Xbox & Bethesda Games Showcase

É já no próximo dia 12 de junho, ou seja, no próximo domingo, que se vai realizar o Xbox & Bethesda Games Showcase pelas 18 horas.

Trata-se de um evento que está a despoletar bastante antecipação na comunidade, até mesmo porque se trata duma ligação entre duas marcas fortes e que naturalmente cria fortes expetativas.

Desta forma, os fãs poderão ver alguns dos incríveis jogos que chegam à Xbox, ao PC e à Cloud com a marca da Bethesda.

Xbox para as Smart TV 2022 da Samsung

Esta é uma excelente noticia para quem possua uma SmartTV da marca Samsung.

A Xbox anunciou uma parceria com a Samsung de forma a que a app da Xbox possa estar disponível nas suas televisões inteligentes de 2022, tornando possível jogar na Cloud sem ser necessário ter uma consola. A envolvência desta anuncio é fantástica, representando que centenas de jogos da biblioteca do Game Pass Ultimate passarão a estar disponíveis nas SmartTV Samsung sem haver a necessidade de se possuir uma consola.

Tal como será de esperar, jogar na Samsung Smart TV 2022 os titulos Xbox, será uma experiência ininterrupta, semelhante à utilização de qualquer outra app de streaming na TV.

A partir de 30 de junho, já será possível aceder à app Xbox a partir do Samsung Gaming Hub ou Media Hub, iniciar sessão com a conta Microsoft, ligar o comando Bluetooth preferido e começar a jogar.

Naturalmente, os membros do Game Pass Ultimate, terão acesso a jogos fantásticos na Cloud, ou podes jogar Fortnite sem a necessidade de uma assinatura.

Novas experiências para os jogadores no Microsoft Edge e Windows 11

Uma das preocupações crescentes no que respeita às marcas de videojogos e consolas, é a de criar produtos que consigam proporcionar grandes experiências de gaming.

A Xbox não foge à regra e esse trabalho tem levado a constantes atualizações e melhorias. Confiram de seguida a lista das próximas atualizações a chegar ao Windows 11:As otimizações para os jogos windowed estão atualmente a ser testadas no programa Windows Insider. São concebidos para melhorar significativamente a latência, bem como permitir outras grandes características, incluindo Auto HDR e taxa de atualização variável (VRR).

Uma nova app de calibração para HDR que permitirá aos jogadores melhorar a precisão e uniformidade de cor dos seus ecrãs HDR.

O widget Game Pass permitirá aos jogadores navegar e descobrir jogos no serviço, bem como regressar aos seus títulos recentemente jogados.

O Controller Bar inclui uma lista dos últimos jogos e atalhos para os lançamentos mais populares, incluindo a app Xbox. O Controller Bar permite aos jogadores retomar os seus jogos, ou mesmo aceder ao Xbox Cloud Gaming sem a necessidade de um rato e/ou teclado. Isto é algo que os utilizadores do programa Windows Insider já estão a experimentar.

Entretanto também foi partilhado que o Microsoft Edge está a evoluir. E está a evoluir no sentido de satisfazer ainda mais necessidades e caprichos dos jogadores.

Vejam de seguida, algumas das novas características exclusivas de jogos estão a chegar em breve à versão desktop da Microsoft Edge, incluindo algumas integrações Xbox Cloud Gaming:Uma nova página inicial de jogos personalizada que inclui notícias, guias de jogos, transmissões ao vivo, destaques de jogos, torneios, jogos recém-lançados e futuros, e a biblioteca Xbox Cloud Gaming, que inclui acesso fácil a jogos recentemente jogados, bem como conteúdos relacionados.

O Clarity Boost incorporado faz com que os jogos na Cloud pareçam mais nítidos quando se joga através do browser Microsoft Edge no Windows.

O novo menu de jogos no Microsoft Edge oferece acesso fácil a jogos gratuitos e populares como o Microsoft Solitaire, Atari Asteroids, Microsoft Jewel e o exclusivo jogo Microsoft Edge Surf, bem como ajuda os jogadores a descobrir novos jogos.

O modo de eficiência ajuda a melhorar o desempenho dos jogos no Windows 10 e 11 para os fazer correr rápida e suavemente, reduzindo automaticamente a utilização de recursos do browser quando um jogo de PC é lançado.

Xbox Game Pass

A Xbox também revelou novidades sobre o seu serviço mor, o Xbox Game Pass. Segundo o comunicado recente, ainda neste ano de 2022, a Xbox pretende permitir aos membros do Xbox Game Pass Ultimate que possam jogar através da Cloud determinados jogos que já possuíam ou adquiriram fora da biblioteca Xbox Game Pass.

Adicionalmente foram ainda partilhados os primeiros detalhes sobre o Project Moorcroft, um programa que dá aos membros do Xbox Game Pass a capacidade de jogar e descobrir novas demonstrações de lançamentos futuros.

O programa será lançado durante o próximo ano, com um enfoque inicial em dar mais oportunidades aos criadores independentes de todo o mundo para gerarem buzz para os seus jogos.

Os criadores participantes poderão ver o desempenho das suas demonstrações e receber uma compensação por isso, permitindo-lhes trazer a sua criatividade à Xbox e alcançar novos públicos através do Game Pass.

Mais opções Xbox Design Lab

O Xbox Design Lab oferece aos jogadores de todo o mundo a oportunidade de expressarem a sua personalidade e permite milhares de milhões de combinações possíveis. No anuncio agora feito, a Xbox revela que expande essa audiência, bem como a gama de opções de personalização e cores:

Incluímos novas cores pastel: Soft Pink, Soft Orange, Soft Green e Soft Purple. Bem como, capas para o Camo Top, com capas laterais para fazer match: Mineral Camo, Arctic Camo, Forest Camo, Sandglow Camo e Blaze Camo.

O Xbox Design Lab também será lançado em 11 novos países, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia, Singapura, República Checa, Grécia, Hungria, Noruega, Eslováquia, Suíça, bem como Taiwan, onde chegará no final deste Verão.

Para Phil Spencer, diretor-geral da Microsoft Gaming, "estamos a construir uma plataforma que pode atingir milhares de milhões de jogadores - seja em consola, PC ou streaming através da Xbox Cloud Gaming - onde os jogadores podem encontrar o conteúdo que querem jogar em qualquer dispositivo".

E foram estas as novidades recentemente reveladas pela Xbox, sobre o que se passa nos bastidores da companhia norte-americana.