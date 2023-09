Disney Plus está com um desconto colossal. Filmes e séries por €1,99 mensais!

É entusiasta dos conteúdos da Disney e tem aguardado o melhor momento para assinar a plataforma? Este pode ter chegado: o plano mensal está disponível pelo valor estrondoso de €1,99!

A Disney está a celebrar a chegada de novos lançamentos à sua plataforma com uma oferta muito interessante. O catálogo do serviço de streaming está disponível por um preço estrondoso na subscrição mensal - 75% de desconto sobre o valor normal.

Este desconto resulta na módica quantia de €1,99 euros mensais, sem limitações de qualquer tipo e com acesso total ao catálogo. Ou seja, quem assinar por este valor terá, durante três meses, igual acesso a todos os benefícios da Disney Plus, incluindo a possibilidade de descarregar qualquer conteúdo para visualização offline.

Além disso, as séries e filmes originais da Disney Plus estão disponíveis em 4K com suporte HDR, e os utilizadores podem utilizar a plataforma em qualquer dispositivo: Smart TVs, smartphones, tablets, computadores, consolas de jogos, e dispositivos como a Apple TV, Roku, Amazon Fire TV e Chromecast.

Mais, quem aproveitar também irá assegurar permissão para quatro ecrãs e para criação de até 7 perfis diferentes, e possibilidade de definir o controlo parental nos perfis infantis.

Aqueles que estão à espera para assinar a plataforma, poderão fazê-lo por um valor consideravelmente menor do que o habitual. Contudo, atenção, pois uma oferta desta dimensão não irá durar para sempre.

O desconto entra em vigor hoje, dia 6 de setembro, e prolonga-se até ao dia 20 deste mês.

Recentemente, vimos que a plataforma de streaming da Disney não estava a registar os seus números mais gloriosos, tendo perdido quatro milhões de assinantes, durante o primeiro trimestre de 2023. Este desconto poderá ser uma manobra cujo objetivo é cativar utilizadores - ainda que por um preço inicial consideravelmente menor.