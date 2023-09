Precisa de converter texto em áudio? Teste estas extensões

Os conversores de texto em áudio podem ser muito úteis para quem tem dificuldades de leitura ou apenas por quem gosta mais de ouvir do que de ler, mas é claro que existem inúmeras aplicabilidades para este tipo de software. As extensões do Chrome são o formato excelente para usar estas funcionalidades enquanto continua a fazer outras tarefas na internet.

A extensão Natural Reader é compatível com os principais tipos de formatos de texto, nomeadamente PDF, Google Docs, eBooks e e-mails.

Oferece um modo de leitura envolvente que permite que a pessoa escute o texto sem distrações. Para pessoas com dislexia, o modo de leitura imersiva oferece suporte a fontes disléxicas para facilitar a leitura.

Está disponível em 20 idiomas, incluindo português de Portugal e do Brasil, inglês, francês, alemão ou italiano.

Read Aloud é um projeto open source especialmente desenvolvido para pessoas que preferem ouvir o conteúdo em vez de lê-lo. Oferece suporte para 40 idiomas.

Pode ler formatos diferentes, como Google Docs, artigos em blogs, PDFs, Amazon Kindle, Google Play Books, etc. Para ouvir qualquer parte do texto, selecione, clique com o botão direito do rato e escolha Ler em voz alta o texto selecionado. Como alternativa, pode usar o atalho Alt + P.

Talkie é uma extensão simples de conversão de texto em áudio do Chrome que oferece suporte a vários idiomas. Por ser uma extensão bastante básica, o Talkie é uma boa escolha se precisar de recursos limitados.

Para fazer o Talkie ler qualquer texto, selecione o texto, clique com o botão direito do rato e escolha Talkie no menu de contexto. O Talkie detecta automaticamente os idiomas, seleciona uma voz e lê o texto.

Esta extensão suporta 20 idiomas e detecta automaticamente o idioma do texto selecionado. Pode ler páginas da Web completas, bem como o texto selecionado. Para tornar a voz mais natural, tem um recurso interessante que pode ser ativado que é o da respiração.