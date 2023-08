Não fique para trás! 6 truques para as mensagens do WhatsApp que deve conhecer

Mais de mil milhões de pessoas utilizam o WhatsApp, a aplicação de mensagens que não precisa de apresentações. Infelizmente, muitas pessoas não estão familiarizadas com os truques que nela existem. Portanto, deixamos hoje 6 deles.

O WhatsApp tem alguns truques de mensagens que lhe permitem digitar de várias maneiras diferentes. Uma vez que estes truques de escrita do WhatsApp funcionam da mesma forma no Android e no iOS, pode implementá-los em qualquer dispositivo.

1. Escrever a negrito no WhatsApp

Se quiser realçar alguma coisa numa mensagem, basta colocar um asterisco (*) antes e depois da palavra ou frase para que esta apareça a negrito. Pode colocar uma ou várias palavras a negrito desta forma.

Neste exemplo, usamos a palavra "Negrito", e colocamos (*) antes e depois da mesma. Esta aparece de forma realçada.

2. Escrever em itálico

Tal como o negrito, também pode colocar qualquer texto em itálico no WhatsApp. Isto será particularmente útil se estiver a escrever citações. Se quiser colocar qualquer texto em itálico, basta escrever um underscore (_) antes e depois dele.

Neste exemplo, usamos a palavra "Itálico", e colocamos (_) antes e depois da mesma.

3. Aplicar um risco a qualquer texto no WhatsApp

O risco é outra formatação necessária para mostrar que algo foi cancelado, por exemplo. Felizmente, aplicar estes truques no WhatsApp é extremamente fácil.

Sempre que quiser riscar uma palavra ou frase, introduza um til (~) antes e depois do que pretende riscar.

4. Aplicar monoespaçamento às mensagens

O monoespaçamento é uma técnica de formatação comum que aplicamos para focar um texto. Isto aplica mais espaço entre os caracteres, alterando a sua formatação geral.

Para aplicar este truque, tem de introduzir três acentos graves (```) antes e depois da palavra ou frase que pretende monoespaçar.

5. Misturar diferentes formatos de texto

Como pode ver, existem muitas formas de formatar texto no WhatsApp. Por isso, pode misturá-las e combiná-las para aplicar mais efeitos às suas mensagens.

Basta colocar qualquer palavra ou frase entre asteriscos, acentos graves, tiles ou underscores para aplicar esses efeitos.

6. Tire o máximo partido dos atalhos de formatação do WhatsApp

Lembrar-se de todos estes truques do WhatsApp para a formatação de texto pode ser difícil. Felizmente, o WhatsApp também criou alguns atalhos incorporados que pode utilizar enquanto escreve.

Mantenha premida a área de mensagem do WhatsApp para obter uma ferramenta de seleção. Isto permite-lhe selecionar qualquer sequência de texto que pretenda formatar. Depois de selecionar, clique em "Formatação".

Aqui verá todas as opções de formatação que tem disponíveis.

