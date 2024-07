Dica: descubra como instalar as versões beta públicas do iOS 18

Até agora, apenas pessoas com contas de programador da Apple podiam divertir-se com as versões beta do iOS 18, mas agora que as versões beta públicas foram lançadas, qualquer pessoa pode experimentar as novas funcionalidades. Portanto, descubra como instalar as versões beta públicas do iOS 18.

❗ O que acontece quando experimenta uma versão beta?

Por um lado, não terá acesso a todas as novas funcionalidades de uma só vez; muitas delas virão mais tarde. Além disso, a diversão de experimentar as funcionalidades numa fase inicial vem com potenciais problemas de estabilidade e consumo excessivo de bateria. É raro hoje em dia, mas as versões beta da Apple podem "estragar" coisas ou potencialmente bloquear seu smartphone, então certifique-se de fazer um backup.

Como instalar as versões beta públicas do iOS 18

A configuração para executar uma versão beta é um processo simples (e todos estes passos também funcionam para o iPadOS 18).

1. Primeiro, certifique-se de que está pelo menos no iOS/iPadOS 16.4. Para isso: vá a "Definições" > "Geral" > "Informações" > "Versão do iOS".

2. Além disso, terá de estar inscrito no programa beta da Apple. Se não estiver inscrito, vá a este link e clique em "Sign up" - e certifique-se de que utiliza o mesmo ID Apple do dispositivo em que pretende executar a versão beta.

3. Depois de se inscrever, pode clicar no separador do sistema operativo para o qual pretende executar uma versão beta (neste caso, iOS ou iPadOS) e verá os detalhes para o fazer.

4. Agora, é necessário iniciar a atualização. Vá "Definições" > "Geral" > "Atualização de software".

Se não for novo nas atualizações beta, poderá ver imediatamente a seleção "iOS 18 Beta" (ou "iPadOS 18 Public Beta") e, nesse caso, pode saltar os passos seguintes. Caso contrário:

4. Procure a nova opção "Atualizações beta" e clique nela.

5. Verifique a lista de atualizações para o seu ID Apple e selecione "iOS 18 Public Beta" (ou "iPadOS 18 Public Beta").

6. Finalmente, volte ao ecrã anterior e clique "Atualizar agora" (ou "Atualizar hoje à noite", se preferir esperar).

Que novas funcionalidades tem o iOS 18?

A atualização mais vistosa do iOS 18 é o conjunto de funcionalidades de IA da Apple Intelligence. Estas incluem a edição de fotografias com IA e funcionalidades que fornecem ajuda à escrita.

Há também um "índice semântico" no dispositivo que realiza solicitações com o contexto de dados pessoais, como saber verificar suas mensagens, e-mails e calendários à procura de detalhes quando pergunta: "A que horas é o jantar logo à noite?" No entanto, algumas destas funcionalidades só estarão disponíveis no outono, pelo que terá de esperar um pouco mais para usufruir delas.

