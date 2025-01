Rapaz de 15 anos ganhou 500.000€ em torneios de Fortnite e saiu da escola! Como está hoje?

O Fortnite revolucionou o mundo dos desportos eletrónicos, transformando-os numa indústria multimilionária que reúne multidões em eventos e distribui prémios astronómicos aos vencedores. Benjy David Fish, de 15 anos, arrecadou 500.000 com o jogo e abandou a escola. Será que compensou?

Em 2019, o adolescente alcançou o sonho de muitos jovens: ganhou 11.300 euros num único torneio de Fortnite. Esse triunfo foi o ponto de partida para uma mudança radical na sua vida, permitindo-lhe convencer a mãe a deixá-lo abandonar a escola para se dedicar profissionalmente ao jogo.

Será que o foco no Fortnite valeu a pena?

A indústria dos e-sports, tal como o cinema em Hollywood, tem grande parte da sua atividade centrada nos horários dos Estados Unidos. Benjy David Fish, mais conhecido pelo seu nickname BenjyFishy, deparou-se rapidamente com um dilema: competir em torneios que ocorriam de madrugada ou continuar a frequentar as aulas no horário convencional.

A solução encontrada foi abandonar a escola e optar por um ensino personalizado em casa, permitindo-lhe participar em competições e, ao mesmo tempo, manter os estudos.

No seu primeiro ano como jogador profissional, Benjy arrecadou cerca de 392.447 dólares (aproximadamente 350.000 euros) graças às suas prestações nos torneios de Fortnite. Em 2020, somou mais 147.000 dólares (cerca de 130.000 euros), embora, por ser menor de idade, os prémios estivessem sob custódia até atingir a maioridade.

Em 2021, o Fortnite começou a perder popularidade, mas as plataformas de streaming, como a Twitch, abriram novas oportunidades para BenjyFishy. O seu canal atingiu uma média impressionante de 24.000 espectadores em simultâneo, acumulando quase 20 milhões de horas visualizadas. Estes números traduziram-se em rendimentos significativos, permitindo-lhe manter-se como uma figura relevante nos e-sports.

No entanto, em 2022, a carreira de BenjyFishy tomou um rumo inesperado. Perante a queda nos prémios dos torneios de Fortnite e a diminuição do interesse pelo jogo, decidiu migrar para o Valorant, o popular FPS da Riot Games.

A mudança não foi fácil...

Como o canal de Benjy era conhecido principalmente pelo conteúdo relacionado com Fortnite, a sua audiência inicial sofreu uma queda significativa. As visualizações diminuíram em cerca de 53%, e o total de horas vistas caiu quase 70%. Apesar disso, BenjyFishy demonstrou rapidamente o seu talento no Valorant, o que lhe trouxe novas oportunidades.

Em 2023, o sonho de Benjy tornou-se realidade: tornou-se jogador profissional de Valorant. No verão desse ano, saiu da equipa norte-americana NRG para integrar a Team Heretics, uma das organizações mais conceituadas no cenário competitivo. Atualmente, com 19 anos, tem contrato com a Team Heretics, mantendo-se como uma das promessas mais sólidas do cenário internacional.

Embora o canal da Twitch de BenjyFishy não tenha recuperado os números da era Fortnite, continua entre os 150 mais assistidos no universo de Valorant. Apesar de ainda não ter acumulado uma fortuna milionária, Benjy já alcançou o objetivo que muitos aspiram: viver dos videojogos.

