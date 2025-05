Apple envia um sério aviso a utilizadores do iPhone em 100 países

A Apple está a alertar utilizadores de iPhone em 100 países de que os seus dispositivos poderão estar infetados com spyware. A empresa afirma que se trata de um assunto grave e sugere que o software espião em causa seja o conhecido Pegasus, desenvolvido pela empresa israelita NSO Group. Este spyware é vendido a governos, permitindo-lhes espiar e roubar dados pessoais de iPhones pertencentes a jornalistas, opositores políticos, advogados, entre outros.

O jogo do gato e do rato entre a Apple e a NSO Group mantém-se. Em 2021, a Apple criou notificações de ameaça para alertar utilizadores de iPhone alvo de ataques patrocinados por Estados.

Estes ataques têm como alvo grupos pequenos, dificultando a sua deteção e a proteção das potenciais vítimas. A Apple envia uma mensagem via iMessage, um e-mail, e uma notificação no site da Apple ID a quem considera estar em risco.

Segundo um relatório publicado ontem, dois utilizadores de iPhone afirmaram ter recebido este aviso. Um deles é Ciro Pellegrino, jornalista italiano da Fanpage.it. Disse ter recebido uma mensagem e um e-mail da Apple a informá-lo de que o seu iPhone estava infetado com spyware.

Referiu ainda que a Apple revelou que estas notificações foram enviadas para utilizadores em 100 países.

A segunda pessoa a partilhar publicamente a receção deste alerta foi Eva Vlaardingerbroek, uma ativista holandesa de direita, que publicou no X (Twitter) a notificação recebida. No vídeo partilhado, é possível ver a mensagem da Apple que dizia:

A Apple detetou um ataque dirigido com spyware mercenário contra o seu iPhone. Este ataque visa-o especificamente devido a quem é ou ao que faz. Embora nunca seja possível garantir totalmente a deteção, a Apple tem elevada confiança neste aviso — por favor, leve-o a sério.

No seu tweet, Eva escreveu:

Ontem recebi uma notificação verificada da Apple a indicar que detetaram um ataque com spyware mercenário contra o meu iPhone. Estamos a falar de spyware como o Pegasus. Sei apenas que alguém está a tentar intimidar-me. Tenho uma mensagem para eles: não vai resultar.

A Apple recomenda que quem receba este aviso ative o Modo de bloqueio através de: Definições > Privacidade e Segurança > Modo de bloqueio.

Esta funcionalidade ativa-se em segundos e “oferece a mais forte proteção para utilizadores como você, que são alvo de ameaças digitais sofisticadas”.

A Apple avisa ainda:

Os atacantes com spyware mercenário são persistentes e poderão tentar atingi-lo por outros canais, dispositivos ou contas que não estejam associadas à Apple. Se não conseguir contactar um perito, altere de imediato as palavras-passe de sites e serviços sensíveis que acedeu a partir do seu iPhone. Caso o ataque tenha tido sucesso, podem ter sido roubadas credenciais de outros serviços.