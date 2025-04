Apple lançou para todos o iOS 18.4.1

Tal como "estava prometido", a Apple acabou de lançar uma nova atualização para iPhone: o iOS 18.4.1 já está disponível. Eis o que podes esperar.

O que há de novo no iOS 18.4.1?

iOS 18.4.1 foca-se na correção de erros e estabilidade, incluindo um problema com o CarPlay.

A Apple lançou o iOS 18.4 no final de março, um pouco antes do lançamento previsto para abril. Mas, como acontece frequentemente, a nova versão trouxe alguns erros que a Apple teve de corrigir rapidamente.

O iOS 18.4.1 é essa atualização corretiva, oferecendo pequenas alterações ao software do iPhone.

Aqui estão as breves, mas importantes, notas da Apple:

Esta atualização fornece correções importantes de erros, atualizações de segurança e resolve um problema raro que impedia a ligação sem fios ao CarPlay em certos veículos.

Por outras palavras, não há aqui novas funcionalidades a destacar.

No entanto, instalar o iOS 18.4.1 deverá tornar o teu iPhone mais estável e fluido, incluindo a resolução do problema com o CarPlay sem fios que alguns utilizadores experienciaram.

Se esperou para instalar o iOS 18.4 até que a Apple lançasse uma atualização com correções, então agora tem, na verdade, várias novidades para explorar, incluindo melhorias na Central de controlo, mudanças na aplicação Fotografias, uma funcionalidade prática de receitas... entre outras pequenas coisas!

Correções de segurança do iOS 18.4.1 A Apple afirma estar ciente de relatos de que ambas as vulnerabilidades de segurançav“podem ter sido exploradas em ataques extremamente sofisticados contra indivíduos específicos e visados”. Eis os detalhes das vulnerabilidades: CoreAudio: Impacto: Processar um fluxo de áudio num ficheiro multimédia malicioso pode resultar na execução de código. A Apple tem conhecimento de um relatório que indica que esta falha pode ter sido explorada em ataques extremamente sofisticados contra indivíduos específicos no iOS.

Processar um fluxo de áudio num ficheiro multimédia malicioso pode resultar na execução de código. A Apple tem conhecimento de um relatório que indica que esta falha pode ter sido explorada em ataques extremamente sofisticados contra indivíduos específicos no iOS. Descrição: Um problema de corrupção de memória foi resolvido com melhorias na verificação de limites.

Um problema de corrupção de memória foi resolvido com melhorias na verificação de limites. CVE-2025-31200: Apple e Google Threat Analysis Group RPAC: Impacto: Um atacante com capacidade arbitrária de leitura e escrita pode conseguir contornar a Autenticação de Ponteiros. A Apple tem conhecimento de um relatório que indica que esta falha pode ter sido explorada em ataques extremamente sofisticados contra indivíduos específicos no iOS.

Um atacante com capacidade arbitrária de leitura e escrita pode conseguir contornar a Autenticação de Ponteiros. A Apple tem conhecimento de um relatório que indica que esta falha pode ter sido explorada em ataques extremamente sofisticados contra indivíduos específicos no iOS. Descrição: Esta falha foi resolvida através da remoção do código vulnerável.

Esta falha foi resolvida através da remoção do código vulnerável. CVE-2025-31201: Apple

Além do iOS, a Apple lançou também o macOS 15.4.1, tvOS 18.41 e visionOS 2.4.1.