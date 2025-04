Apple prepara iOS 18.4.1 para corrigir erros da versão anterior

Após o lançamento do iOS 18.4, a Apple já está a testar o iOS 18.4.1, uma atualização corretiva para os problemas reportados pelos utilizadores.

iOS 18.4.1 vai corrigir bugs da versão 18.4

A Apple vai lançar o iOS 18.4.1, uma atualização pequena, mas importante para todos os utilizadores do iPhone.

A versão 18.4 foi lançada há apenas uma semana, trazendo consigo novas funcionalidades interessantes, como as Notificações Prioritárias, uma seleção de novos emojis e a função Música Ambiente.

No entanto, vários bugs surgiram desde então e a Apple já está a trabalhar para os corrigir.

Segundo alguns relatos, o iOS 18.4.1 apareceu nos dados de análise, um sinal de que a Apple começou a testar ativamente a nova atualização. Isso significa que o lançamento público pode ser iminente, talvez já no final da semana.

Ainda não foi partilhado um changelog oficial, mas o objetivo é corrigir os bugs introduzidos com o iOS 18.4. Entre os problemas mais relatados estão o mau funcionamento do CarPlay, um agravamento notável da duração da bateria, o aumento da temperatura durante a utilização e, em alguns casos, o reaparecimento de aplicações previamente apagadas.

Nas redes sociais, particularmente no Reddit, os utilizadores não hesitaram em relatar anomalias, queixando-se de uma experiência piorada em comparação com a versão 18.3.2. E à medida que o descontentamento cresce, a Apple procura resolver rapidamente a situação com esta atualização corretiva.

Entretanto, o iOS 18.5 também está a ser testado, mas de momento não parece introduzir quaisquer novas funcionalidades importantes, pelo menos nas primeiras betas distribuídas aos programadores.