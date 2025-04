Bug do iOS 18.4 parece ressuscitar aplicações do iPhone anteriormente eliminadas

Este não é um comportamento que apareça em todos os utilizadores, será mesmo num número residual. Contudo, há queixas que depois de atualizarem o iPhone para o iOS 18.4, as aplicações apagadas voltaram a surgir. No seu iPhone, aconteceu o mesmo?

iOS 18.4 tem um bug que ressuscita aplicações apagadas

A mais recente atualização do software iOS 18.4 da Apple parece estar a fazer com que aplicações apagadas há muito tempo reapareçam nos iPhones de alguns utilizadores, com base em relatórios corroborados em fóruns e redes sociais.

Vários tópicos do Reddit (uma, duas, três e quatro), assim como publicações nas páginas de suporte da comunidade da Apple nas últimas 24 horas estão repletos de relatos de utilizadores que, depois de terem atualizado para o iOS 18.4, descobriram imediatamente aplicações e/ou jogos de terceiros instalados no seu dispositivo que não estavam lá antes.

De acordo com os relatos, a atualização do iOS 18.4 manifestou um bug que está a fazer com que as aplicações reapareçam - uma vez que, na maioria dos casos, parece que as aplicações foram eliminadas pelos utilizadores há meses ou mesmo anos e há muito esquecidas. A Apple lançou o iOS 18.4 nesta segunda-feira.

O comportamento também não parece estar relacionado com a opção de Downloads Automáticos da Apple.

A configuração permite o download automático de aplicações compradas noutros dispositivos da Apple. No entanto, muitos utilizadores afetados afirmam não possuir outro dispositivo Apple.

Da mesma forma, o bug está a afetar os utilizadores com dispositivos que nunca foram desbloqueados e que nunca utilizaram um mercado alternativo fora da App Store.

Não se sabe ao certo qual é a prevalência da falha, mas nem todos são afetados, o que sugere que pode estar relacionado com a localização ou o modelo do dispositivo. A solução atual para os utilizadores afetados é apenas eliminar a aplicação que reaparece, enquanto aguardamos mais detalhes sobre o problema.