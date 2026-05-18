Ative esta funcionalidade sempre que emprestar o seu iPhone

Emprestar o iPhone a alguém pode ser, para muitos utilizadores, um momento de ansiedade. Para estes, há uma funcionalidade que resolve o problema de forma rápida. Apesar de existir há anos no iOS, continua a não ser do conhecimento de todos.

O smartphone moderno é muito mais do que um dispositivo de comunicação. É um repositório de conversas privadas, documentos de trabalho, fotografias pessoais, aplicações bancárias e credenciais de acesso a praticamente tudo.

Quando alguém pede para usar o nosso iPhone, seja para tirar uma fotografia, ver um vídeo ou consultar algo rapidamente, estamos, na prática, a entregar acesso a uma extensão digital de nós próprios.

O Acesso guiado do iOS

Por predefinição, o iOS não coloca qualquer barreira entre aplicações quando o ecrã está desbloqueado. Contudo, oferece uma funcionalidade nativa que permite bloquear o iPhone numa única aplicação.

Com ela ativa, o utilizador que tem o dispositivo na mão não consegue sair dessa app, não tendo como aceder ao ecrã inicial, abrir o centro de notificações ou saltar para outra app.

Para ativar o Acesso guiado, basta seguir os seguintes passos:

Abrir as Definições ;

; Entrar em Acessibilidade ;

; Selecionar Acesso guiado ;

; Ativar a funcionalidade;

Definir um código PIN ou ativar a autenticação por Face ID.

A partir desse momento, sempre que abrir a aplicação que quer partilhar, precisa de clicar três vezes no botão lateral e selecionar Iniciar para o iPhone ficar imediatamente bloqueado nessa app.

Para iniciar e terminar a sessão, deve repetir os três cliques e autenticar-se com o código ou Face ID.

Controlo alargado de um pedaço gigante da nossa vida

Além do bloqueio básico por aplicação, o Acesso guiado oferece opções de controlo mais detalhadas que muitos utilizadores desconhecem:

Desativar zonas específicas do ecrã através de um gesto de seleção;

Bloquear o teclado;

Desativar os botões de volume;

Impedir que o ecrã rode;

Definir um limite de tempo para a sessão.

Estas ações tornam a funcionalidade útil em contextos muito variados, desde entregar o telemóvel a uma criança para jogar, mostrar uma apresentação sem risco de interrupções, ou permitir que alguém faça uma chamada sem acesso ao resto do dispositivo.

O Acesso guiado foi introduzido pela Apple com o iOS 6, pensado originalmente para contextos educativos e de acessibilidade.

Com o tempo, tornou-se também numa ferramenta prática de privacidade quotidiana, ainda que a Apple nunca o tenha promovido dessa forma.