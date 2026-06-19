iPhone 18 Pro poderá custar perto de 1600 euros

Os rumores em torno do iPhone 18 Pro continuam a ganhar força e as mais recentes estimativas apontam para uma grande subida de preço. O aumento dos custos da memória, armazenamento e câmaras poderá levar a Apple a praticar valores nunca antes vistos na gama Pro.

Custos elevados podem justificar o aumento

Segundo estimativas divulgadas pelo The Wall Street Journal, o iPhone 18 Pro poderá ultrapassar facilmente a barreira dos 1300 dólares nos Estados Unidos, chegando mesmo aos 1400 dólares ou mais.

As previsões surgem numa altura em que os custos de produção de componentes essenciais continuam a aumentar. A memória RAM, o armazenamento interno e os sensores fotográficos estão entre os elementos que mais pressionam os fabricantes tecnológicos, o que obriga várias empresas a reverem as suas estratégias de preços.

Durante uma entrevista ao TWSJ, Tim Cook reconheceu que a Apple também está a sentir o impacto da subida dos preços dos chips e de outros componentes.

Com base em análises internas e dados da consultora TechInsights, o jornal norte-americano estima que o iPhone 18 Pro poderá ter um preço inicial de 1299 dólares. No entanto, considerando todos os componentes previstos para o equipamento, um valor a partir dos 1399 dólares é visto como um cenário mais provável.

Margens de lucro e novas câmaras entram na equação

Os cálculos apresentados têm em conta o aumento dos custos dos componentes e a necessidade de a Apple manter margens de lucro semelhantes às registadas nas gerações anteriores. Segundo a TechInsights, o iPhone 17 Pro, lançado com um preço base de 1099 dólares, terá proporcionado uma margem bruta próxima dos 47%.

Para preservar uma rentabilidade semelhante, o preço do iPhone 18 Pro teria de rondar os 1370 dólares. Ainda assim, a Apple costuma optar por valores comerciais mais simples, o que poderia resultar num preço oficial de 1299 dólares, ainda que com uma margem ligeiramente inferior.

Contudo, esta estimativa não contempla uma das novidades mais aguardadas: um sistema de câmaras melhorado. O analista Ming-Chi Kuo acredita que os novos módulos fotográficos poderão custar cerca de 50% mais do que os utilizados na geração anterior, fator que poderá empurrar o preço para os 1399 dólares ou até além desse valor.

Quanto poderá custar o iPhone 18 Pro em Portugal?

Nos EUA, o iPhone 17 Pro começou a ser vendido por 1099 dólares, o que se traduziu num valor oficial de 1349 euros em Portugal. Se o futuro iPhone 18 Pro for lançado com um preço base de 1399 dólares para absorver as novas despesas, a aplicação do mesmo rácio de conversão e impostos sugere que o consumidor nacional terá de pagar perto de 1600 euros.

Já o iPhone 18 Pro Max deverá manter a diferença habitual de cerca de 100 dólares face ao modelo Pro, o que poderá colocá-lo facilmente acima dos 1700 euros. Nesse cenário, um eventual iPhone Ultra poderá aproximar-se dos 2000 euros, reforçando a tendência de segmentação premium da marca.

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