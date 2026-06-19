Pode ser multado por fazer marcha-atrás na portagem?

Já aconteceu, certamente, a muitos leitores: em vez de seguir para a via da Via Verde, acabarem por entrar na via de pagamento manual da portagem. O instinto de alguns passa por meter a marcha-atrás e corrigir o erro. Será que dá multa?

Conforme já vimos anteriormente, para quem tem Via Verde e se enganou na via da portagem, entrando na manual, existe uma forma de resolver a situação sem pôr ninguém em risco.

Numa publicação, a Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou que basta premir o botão de chamada disponível na cabine da portagem.

A partir daí, são os operadores do sistema que tratam do resto, identificando o veículo e confirmando se tem associada uma identificação Via Verde válida.

Confirmando-se, a barreira é aberta e o condutor pode seguir caminho normalmente, sem necessidade de recuar.

A marcha-atrás na portagem pode dar multa?

Sim, e a coima não é simbólica. O Código da Estrada estipula que a marcha-atrás só pode ser usada como manobra auxiliar ou de recurso, devendo ser feita lentamente e no trajeto mais curto possível.

Entrar por erro numa via de portagem não se enquadra nesta exceção.

Mais grave ainda é o facto de ocorrer em autoestradas, onde se encontram as portagens. Nessas vias, a marcha-atrás é expressamente proibida.

A infração é classificada como muito grave, com coima entre 500 e 2500 euros, podendo ainda implicar a inibição de conduzir entre dois meses e dois anos, além da perda de quatro pontos na carta de condução.

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