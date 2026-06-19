Poeira radioativa de uma explosão cósmica continua a cair sobre a Terra

A Terra continua a receber partículas, poeira radioativa, provenientes de uma explosão cósmica ocorrida há mais de 100 milhões de anos. Esta radioatividade será prejudicial à saúde dos humanos?

A descoberta de uma equipa internacional de investigadores revela que vestígios de plutónio radioativo encontrados no fundo dos oceanos poderão ter origem numa colisão entre estrelas de neutrões ocorrida há mais de 100 milhões de anos, cujos restos continuam ainda hoje a atravessar o espaço interestelar e a alcançar a Terra.

Plutónio radioativo denuncia origem extraterrestre

Os cientistas analisaram crostas ferromanganésicas recolhidas do fundo do oceano, estruturas geológicas que crescem lentamente ao longo de milhões de anos e que funcionam como um verdadeiro arquivo da história da Terra e do ambiente espacial que a rodeia.

Nessas amostras foi encontrado plutónio-244, um isótopo radioativo extremamente raro. Como possui uma meia-vida de cerca de 81 milhões de anos, qualquer quantidade presente durante a formação da Terra já teria desaparecido há muito tempo.

Por isso, a presença deste elemento indica claramente uma origem extraterrestre recente em termos geológicos.

A pista que aponta para uma colisão de estrelas de neutrões

A equipa procurou também outro isótopo radioativo, o cúrio-247, que normalmente é produzido nos mesmos eventos cósmicos capazes de criar plutónio-244.

No entanto, os investigadores não encontraram vestígios significativos desse elemento. A ausência do cúrio sugere que a explosão responsável ocorreu há muito mais tempo do que se pensava inicialmente, provavelmente há mais de 100 milhões de anos.

Segundo os autores, a explicação mais provável é uma kilonova, uma explosão desencadeada pela fusão de duas estrelas de neutrões.

Estes eventos são considerados fábricas naturais dos elementos mais pesados do Universo, incluindo ouro, platina e plutónio.

A Terra continua a atravessar os restos da explosão

Os resultados indicam que o material libertado nessa antiga explosão dispersou-se pelo meio interestelar e que o Sistema Solar continua atualmente a atravessar parte dessa nuvem de detritos.

Em vez de uma chegada súbita, os vestígios radioativos parecem estar a alcançar a Terra de forma contínua, numa espécie de “chuva cósmica” extremamente ténue que se prolonga há milhões de anos.

Investigações recentes realizadas na Antártida também encontraram ferro-60 radioativo em gelo com até 80 mil anos de idade. Este elemento é considerado uma assinatura inequívoca de explosões estelares e reforça a ideia de que o nosso planeta continua a recolher poeira proveniente de eventos cósmicos antigos.

Poeira radioativa: existe algum perigo para a Terra?

Apesar do termo “radioativo” poder causar preocupação, os investigadores garantem que não existe qualquer risco para a vida na Terra.

As quantidades detetadas são extremamente reduzidas, sendo necessários processos laboratoriais altamente sofisticados para encontrar apenas algumas centenas de átomos em quilogramas de material analisado.

O valor científico da descoberta é muito superior a qualquer impacto radiológico.