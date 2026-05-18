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Estes são os três maiores “ladrões” da sua carteira e provavelmente nunca os questionou

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Nuno says:
    18 de Maio de 2026 às 10:41

    Impostos são a 1ª razão definitivamente… pode não ser para todos mas, para uma grande parte, é

    Quando entra, já o salário levou a “ripada” de 20/30/40% (por impostos refiro-me a impostos, taxas, contribuições, etc, tudo o que seja obrigatório)

    Alguém tem que sustentar o circo

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      18 de Maio de 2026 às 10:59

      O que é que chamas de circo, a segurança pública, tribunais, hospitais públicos, escolas, estradas, limpeza, ajudas aos mais necessitados (doentes e idosos) etc?
      claro que existe sempre os mamões, é transversal a nossa existência coletiva e não um exclusivo Português, mas dai a colocar tudo em causa.
      Estavas a dizer coisas acertadas mas optaste por acabar de forma irrefletida, foi pena…

      Responder
  2. David Guerreiro says:
    18 de Maio de 2026 às 10:42

    Fartam-se de comer fora e pedir delivery, e depois queixam-se na TV que está tudo caro. Vá-se lá entender esta gente…

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    18 de Maio de 2026 às 10:47

    Pois a casa, sim um bem indispensável, sempre foi caro ter casa, já aqui dei o exemplo do meu irmão mais velho que comprou a primeira casa um apartamento T2 novo por 1200 contos, “5100€” mas a taxa de juro era de 29%.
    Aqui a única despesa que pode ser considerada supérflua é o transporte pessoal, visto que podemos utilizar transportes públicos bem sei que não são de todo tão práticos como o transporte pessoal, mas acarretam uma serie de impostos e despesas fixas, IUC, ISP, IVA, estacionamento, seguro, manutenções são algumas assim que me lembro rapidamente.
    Qual será a % de pessoas em Portugal compram carro a pronto?
    E a juntar a isto ainda há os fumadores, tenho um casal amigo que vai este ano viajar comigo que deixaram de fumar e utilizam uma APK que lhes vai dando o valor da poupança desde que deixaram de fumar e cada um deles já poupou cerca de 2000 e poucos € nos último dois anos.

    Responder

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