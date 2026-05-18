Estes são os três maiores “ladrões” da sua carteira e provavelmente nunca os questionou

O salário entra, as contas são pagas e o saldo desce mais depressa do que o esperado. Estas são as três categorias de consumo que mais pesam na carteira das famílias e podem ser repensadas.

Há uma ilusão confortante nas despesas estruturais: como são pagas de forma automática, mensalmente, acabamos por deixar de as questionar.

Desde a renda ou prestação da casa e as prestações do carro até às refeições fora, há vários custos que se repetem e, por isso, vão passando despercebidos.

Foi neste contexto que a Fidelity Investments, uma das maiores empresas e gestoras de ativos do mundo, publicou, recentemente, um guia de gestão financeira que desmonta este ciclo e aponta o dedo a três categorias concretas que, juntas, consomem a maior fatia do orçamento da esmagadora maioria das famílias.

Nos Estados Unidos, habitação, transporte e alimentação representaram, em conjunto, cerca de 63% de toda a despesa das famílias em 2024.

Em Portugal, segundo o Inquérito às Despesas das Famílias do Instituto Nacional de Estatística (INE) referente a 2022/2023, o cenário é praticamente idêntico: dois terços do orçamento familiar português são dedicados exatamente a essas três categorias:

Habitação (39,1%);

Alimentação (12,9%);

Transportes (12,4%).

Assim sendo, embora os dados da Fidelity Investments abordem a realidade norte-americana, o contexto português não é muito diferente, neste caso, pelo que vale a pena dar uma vista de olhos.

Habitação: a despesa que poucos questionam

Nos Estados Unidos, a habitação consome quase um terço do orçamento médio anual das famílias, o que equivale a cerca de 26.266 dólares por ano, cobrindo renda ou prestação, serviços, seguros, impostos e manutenção básica.

Em Portugal, o peso dos gastos com habitação era de 19,8% em 2000, tendo praticamente duplicado até 2022/2023, quando atingiu os 39%. Ou seja, quase dois em cada cinco euros gastos por uma família portuguesa vão diretamente para a casa.

A despesa anual média com habitação subiu quase 3000 euros face a 2015/2016, muito devido ao aumento das rendas, dos juros no crédito habitação e dos preços da energia.

Além disso, em 2025, quase metade das famílias portuguesas inquiridas pela DECO PROteste revelou ter dificuldades em pagar as despesas com habitação.

💡 Para contornar o problema, a Fidelity recomenda que os custos totais com a casa não ultrapassem os 28% do salário bruto, e que a soma de habitação com todas as outras dívidas recorrentes fique abaixo dos 36%. Além disso, sugere avaliar soluções como a partilha de casa, a mudança para espaços mais eficientes energeticamente, ou o aproveitamento de incentivos fiscais associados a melhorias de eficiência energética.

Transporte: o custo escondido nos contratos

O segundo maior peso no orçamento é o transporte, e aqui a principal armadilha não é o carro em si, mas a forma como é financiado.

Nos Estados Unidos, os empréstimos para carros novos tinham uma taxa média de 6,37% e os de carros usados chegavam aos 11,26%. O prazo médio de um crédito automóvel atingiu os 69 meses para veículos novos e 68 meses para usados em 2025.

Exemplificando, num empréstimo de 35.000 dólares a 6,37%, alargar o prazo de 60 para 84 meses reduz a prestação mensal de cerca de 682 para 521 dólares, mas acrescenta aproximadamente 2800 dólares em juros totais ao longo do contrato.

Em Portugal, o problema reflete-se de forma diferente, mas igualmente real. Os gastos com o automóvel são os mais referidos pelas famílias portuguesas como sendo problemáticos, com 51% das famílias a identificá-los como uma dificuldade, segundo o Barómetro DECO PROteste de 2025.

💡 A Fidelity calculou que aplicar apenas 100 dólares por mês de uma prestação de carro para investimento, assumindo uma rentabilidade anual de 7%, poderia acumular cerca de 7200 dólares ao fim de cinco anos. O princípio de redirecionamento do dinheiro pode ser aplicado em euros.

Alimentação: o custo que mais cresce

A alimentação ocupa o terceiro lugar do pódio, e é, provavelmente, a categoria onde existe mais margem para agir no imediato.

Nos Estados Unidos, os americanos gastam cerca de 39 cêntimos de cada dólar alimentar em restaurantes ou entregas ao domicílio, e os gastos com entrega de comida dispararam 924% desde 1997, ultrapassando os 100 mil milhões de dólares pela primeira vez em 2024.

Em Portugal, a tendência de comer fora e encomendar refeições também cresceu significativamente. As despesas com restaurantes e alojamento representaram 8,6% dos gastos anuais médios das famílias portuguesas., o que é considerável.

💡 A solução não passa por eliminar refeições fora de casa, mas por planear. A Fidelity recomenda definir um orçamento mensal para alimentação e adotar o planeamento de refeições como hábito, uma prática simples que, segundo os especialistas citados, é onde a maioria das famílias tem mais a ganhar a curto prazo.

Conheça e organize o seu orçamento familiar

A Fidelity termina o guia, aconselhando as famílias a saber exatamente para onde vai o dinheiro antes de definir qualquer objetivo financeiro, seja poupar para a reforma, pagar dívidas ou constituir um fundo de emergência.

Depois, ainda que a habitação, transporte e alimentação sejam as categorias que oferecem maior potencial de poupança, representá-la-ão apenas para quem tiver a disposição de as olhar de frente, questionar contratos, e fazer escolhas mais conscientes.

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