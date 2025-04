Empresário prevê Bitcoin nos $250.000 e gigantes tecnológicas a adotar stablecoins

Pela sua natureza, a Bitcoin não agrada a toda a gente, havendo quem não lhe confia qualquer dinheiro. Por outro lado, há quem acredite no crescimento da criptomoeda, prevendo que ela poderá atingir os 250.000 dólares ainda este ano.

As chamadas taxas recíprocas de Donald Trump abalaram o mercado das ações e, também, o das criptomoedas.

Aliás, de uma natureza altamente variável, a Bitcoin caiu para menos de 77.000 dólares, nos últimos dias, tendo subido para mais de 82.000 dólares, após mudanças anunciadas por Donald Trump relativamente às taxas.

Apesar destas oscilações, Charles Hoskinson, veterano da indústria e fundador da Cardano, disse que a Bitcoin pode chegar aos 250.000 dólares ainda este ano.

Em entrevista, à CNBC, o empresário foi mais longe, especulando que as gigantes da tecnologia, como a Apple e a Microsoft, entrarão no mundo das criptomoedas pela porta das stablecoins.

Na indústria das criptomoedas há mais de uma década, Charles Hoskinson terá ajudado a cofundar a Ethereum.

Bitcoin e mundo das criptomoedas deverá crescer exponencialmente

O que vai acontecer é que taxas serão um fracasso e as pessoas perceberão que o mundo está disposto a negociar, e, na verdade, são apenas os [Estados Unidos] contra a China. E muitas pessoas ficarão do nosso lado. Algumas pessoas ficarão do lado da China.

Disse Hoskinson, durante o podcast Beyond The Valley, recentemente, construindo aquele que prevê ser o fluxo dos acontecimentos, nos próximos meses.

Na sua perspetiva, "os mercados estabilizar-se-ão um pouco e acostumar-se-ão ao novo normal". Depois, a Reserva Federal reduzirá as taxas de juro e as pessoas terão muito dinheiro rápido e barato. Por fim, o foco será a criptomoeda.

Os motores que potencializarão a Bitcoin deverão ser os seguintes, na opinião do empresário, fundador da Input Output, também:

Haver atualmente mais utilizadores de criptomoedas : os proprietários de criptomoedas aumentaram 13% ano a ano em 2024 para 659 milhões de pessoas, de acordo com a Crypto.com.

: os proprietários de criptomoedas aumentaram 13% ano a ano em 2024 para 659 milhões de pessoas, de acordo com a Crypto.com. A situação geopolítica , que está a passar de uma "ordem internacional baseada em regras para um conflito de grandes potências": Se a Rússia quer invadir a Ucrânia, ela invade a Ucrânia. Se a China quiser invadir Taiwan, fá-lo-á. Portanto, os tratados não funcionam muito bem e os negócios globais não funcionam muito bem. Portanto, a única opção para a globalização são as criptomoedas, disse Hoskinson.

, que está a passar de uma "ordem internacional baseada em regras para um conflito de grandes potências": Se a Rússia quer invadir a Ucrânia, ela invade a Ucrânia. Se a China quiser invadir Taiwan, fá-lo-á. Portanto, os tratados não funcionam muito bem e os negócios globais não funcionam muito bem. Portanto, a única opção para a globalização são as criptomoedas, disse Hoskinson. Uma potencial nova legislação sobre stablecoin, além da potencial aprovação da Lei de Estrutura de Mercado de Ativos Digitais e Proteção ao Investidor, ajudando o mercado de criptografia.

Segundo Hoskinson, este projeto de lei sobre as stablecoins, especialmente, poderia levar as "Magnificent 7", as sete principais empresas americanas cotadas na bolsa, onde se inclui a Apple e a Microsoft, por exemplo, a adotarem ativos.

As stablecoins, que podem ser enviadas de uma carteira para outra, de forma rápida, em todo o mundo, podem ser utilizadas pelas gigantes da tecnologia para pagar aos trabalhadores em diferentes países e, também, para facilitar pequenas transações nas suas plataformas que, normalmente, seriam dispendiosas no sistema de pagamentos existente.

Na opinião do veterano da indústria e fundador da Cardano, o mercado das criptomoedas "vai estagnar provavelmente nos próximos três a cinco meses, e, depois, ver-se-á uma enorme onda de interesse especulativo vindo, provavelmente [em] agosto ou setembro, nos mercados, e isso vai durar provavelmente mais seis a 12 meses".