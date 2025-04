Apple lança a primeira versão beta do iOS 18.5

Tal como tem sido tradição, a Apple, logo após o lançamento de uma versão final, começa logo a trabalhar na seguinte. Como tal, aqui está a primeira versão beta do iOS 18.5.

Depois de lançar o iOS 18.4 para todos, a Apple lançou a primeira versão beta para programadores da sua próxima grande atualização. O iOS 18.5 beta 1 está agora disponível para os programadores de testes beta.

Na esperança que o Apple Intelligente chegue agora ao português de Portugal, vamos estar atentos e deixar todas as novidades.

O que há de novo no iOS 18.5?

Não se espera que o iOS 18.5 inclua quaisquer novas funcionalidades importantes. Isso ocorre porque o desenvolvimento do iOS 19 está em andamento internamente e a Apple enviou quase todos os recursos prometidos para o ciclo do iOS 18.

No entanto, a atualização do software iOS 17.5 do ano passado incluiu algumas surpresas com as adições de jogos News + e deteção de rastreamento de plataforma cruzada para produtos do tipo AirTag.

Em resumo...

Embora os detalhes específicos sobre as novas funcionalidades do iOS 18.5 ainda não tenham sido totalmente divulgados, espera-se que esta atualização traga melhorias significativas para a Siri, incluindo maior integração com a Apple Intelligence e suporte para utilizadores na China (e eventualmente outros países e idiomas).

Além disso, é provável que o iOS 18.5 inclua correções de bugs e melhorias de desempenho, uma prática comum nas atualizações intermédias da Apple. No entanto, informações mais detalhadas começam agora a aparecer.