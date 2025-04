Nintendo Switch 2 chega no dia 5 de junho com novas formas de jogar. Saiba tudo!

Com novas formas de jogar e de ligar os jogadores uns aos outros, a Nintendo Switch 2 chega a 5 de junho.

De acordo com Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, "a Nintendo Switch 2 é o próximo passo no mundo das consolas domésticas que podem ser utilizadas em qualquer lugar com base em oito anos de experiência e descobertas que começaram com a Nintendo Switch".

Com as suas novas funcionalidades que expandem as possibilidades de experiências de jogo, acredito verdadeiramente que a Nintendo Switch 2 constitui um passo em frente no nosso compromisso de colocar sorrisos nos rostos dos nossos consumidores.

Com esta nova Nintendo, a marca convida os jogadores e entusiastas a:

Descobrir os comandos Joy-Con 2 reinventados, sendo que cada um pode ser agora utilizado como um rato em jogos compatíveis e encaixado na consola através de conetores magnéticos.

Usufruir das velocidades de processamento potentes da consola que proporcionam gráficos nítidos com cores vibrantes através de um ecrã maior.

Desde jogos exclusivos para a Nintendo Switch 2 a jogos compatíveis nos catálogos existentes da Nintendo Switch, a marca quer que os jogadores se liguem e joguem com amigos e familiares de formas novas e surpreendentes.

Apresentação da Nintendo Switch 2

A apresentação Nintendo Direct de hoje incluiu uma variedade de detalhes sobre o hardware, as funcionalidades da consola e os jogos da Nintendo e dos seus parceiros de distribuição que chegarão à Nintendo Switch 2.

O GameChat possibilita novas formas de jogar socialmente, todos juntos

Com a nova funcionalidade online GameChat, é possível jogar e conversar como se toda a gente estivesse na mesma sala, mesmo que estejam longe.

Após iniciarem o GameChat, os jogadores podem conversar com amigos sempre que quiserem ao premir o botão C no comando Joy-Con 2 direito. O microfone incorporado na consola pode ser utilizado para conversar por voz enquanto se joga com até mais 11 pessoas em sítios diferentes.

Até quatro amigos podem partilhar o seu ecrã e, se ligarem uma câmara USB-C compatível, como a câmara da Switch 2 (disponível em separado), também podem usar o chat de vídeo.

Ao iniciar uma sessão do GameChat, o utilizador convida pessoas da sua lista de amigos. Há funcionalidades de segurança incluídas para ajudar os jogadores a terem uma experiência de chat segura, como a possibilidade de denunciar uma pessoa na sessão de chat.

Além disso, a Nintendo reconhece o papel importante dos pais e representantes legais nas experiências online das crianças, pelo que as crianças com menos de 16 anos terão de ter a aprovação do respetivo pai ou representante legal para utilizar o GameChat através de uma versão atualizada da aplicação Controlo parental da Nintendo Switch.

Uma variedade de novas funcionalidades e experiências

Um ecrã grande e vívido que permite uma expressão de movimento mais suave

A Nintendo Switch 2 conta com um ecrã LCD incorporado de 7,9 polegadas que transmite a imagem em Full HD a 1080p, mantendo a mesma espessura da Nintendo Switch.

Em qualquer lugar, a Nintendo Switch 2 oferece experiências de jogo vívidas e detalhadas, bem como gráficos capazes de transmitir os movimentos das personagens e as suas diversas expressões faciais.

Os comandos Joy-Con 2 encaixam-se na consola com um "clique"

Os Joy-Con 2, os comandos com um novo design da Nintendo Switch 2, encaixam-se magneticamente na consola.

Além disso, ambos os comandos Joy-Con 2 podem ser utilizados como um rato ao serem deslizados sobre uma superfície como uma mesa ou as pernas. Podem ser utilizados de várias formas, incluindo em jogos onde seja preciso apontar.

Um novo suporte com ajuste livre e uma nova entrada USB-C

O ângulo do novo suporte na parte traseira da consola Nintendo Switch 2 pode ser ajustado livremente, para que os jogadores possam encontrar a posição certa.

Ao passo que a Nintendo Switch tem uma entrada USB-C na parte inferior da consola, a Nintendo Switch 2 tem uma entrada USB-C também na sua parte superior, o que torna possível aos jogadores utilizarem o adaptador de corrente incluído para carregar a consola enquanto jogam no modo de superfície estável.

Também é possível ligar uma câmara USB-C compatível, como a câmara da Switch 2, para usufruir do chat de vídeo no GameChat.

Velocidade de processamento e desempenho gráfico potentes

A Nintendo Switch 2 melhorou significativamente o desempenho do CPU e GPU em relação à Nintendo Switch, o que resulta numa velocidade de processamento mais alta e permite novas experiências de jogo visualmente avançadas.

Também torna possível criar jogos com gráficos mais detalhados e tempos de carregamento mais curtos.

Qualidade de áudio nítida e som espacial 3D

Na Nintendo Switch 2, a qualidade do som é mais natural e nítida, com um maior equilíbrio entre as frequências.

Ao utilizar os modo portátil e de superfície estável, os jogadores poderão usufruir dos títulos com um som tridimensional ainda mais imersivo.

Armazenamento interno de 256 GB

A Nintendo Switch 2 conta com um armazenamento interno de 256 GB, onde os jogos digitais e os dados de gravação são guardados, um valor oito vezes superior ao da Nintendo Switch.

Para expandir o armazenamento, a Switch 2 utiliza apenas cartões microSD Express, que têm uma velocidade de leitura de dados superior aos modelos microSD anteriores.

Os jogos compatíveis com a Nintendo Switch 2

Na Nintendo Switch 2, é possível utilizar jogos para a Nintendo Switch 2, bem como jogos físicos e digitais compatíveis lançados para a Nintendo Switch.

É possível que alguns títulos para a Nintendo Switch não sejam compatíveis com a Switch 2, quer total quer parcialmente.

Os comandos Joy-Con e os periféricos da Nintendo Switch, como o comando Pro da Nintendo Switch, podem ser utilizados na Nintendo Switch 2 ao serem ligados sem fios à consola.

A nova base da Nintendo Switch 2

Ao ligar a base da Nintendo Switch 2 a uma TV, os utilizadores podem transmitir vídeo com resolução até 4K e jogar com até 120 fps em jogos e TV compatíveis.

Várias pessoas podem jogar um título com o GameShare

Com o GameShare, uma nova funcionalidade da Nintendo Switch 2, os jogadores podem partilhar e jogar o mesmo título com outras pessoas que não o tenham.

Se uma pessoa tiver uma consola Nintendo Switch 2 e um jogo compatível com o GameShare, essa pessoa pode convidar outras pessoas para jogarem temporariamente o mesmo jogo juntas através do modo de jogo local com a sua consola Switch 2 ou Nintendo Switch.

Entre consolas Nintendo Switch 2, o GameShare também pode ser utilizado juntamente com o GameChat ao jogar online. Assim, os jogadores podem conversar com outras pessoas enquanto jogam o mesmo título.

Os cartões de jogo virtuais trazem vantagens para os jogos digitais

Com os cartões de jogo virtuais, poderá gerir facilmente os seus jogos digitais, jogar em duas consolas diferentes ou até emprestar ou pedir emprestados jogos.

O menu do cartão de jogo virtual mostra todos os jogos digitais adquiridos com uma Conta Nintendo de um utilizador, tornando mais fácil aceder aos jogos e carregá-los na consola.

Após um cartão de jogo virtual ser carregado numa consola, pode ser utilizado mesmo que a consola não esteja ligada à Internet, e os outros utilizadores nessa consola também o podem utilizar.

Adicionalmente, os jogos digitais podem ser emprestados e pedidos emprestados entre membros do mesmo grupo familiar da Conta Nintendo na forma de cartões de jogo virtuais através da comunicação local sem fios.

Nintendo Switch Online

O Nintendo Switch Online estará disponível na Nintendo Switch 2. Nesta, os jogadores com uma adesão do Nintendo Switch Online poderão utilizar funcionalidades como o GameChat, além das funcionalidades online já existentes.

Durante um tempo limitado, todas as pessoas que tiverem uma Switch 2 podem aceder ao GameChat sem uma adesão do Nintendo Switch Online através da Oferta de boas-vindas ao GameChat, disponível até 31 de março de 2026.

Depois, será necessária uma adesão do Nintendo Switch Online para utilizar o GameChat. Além disso, quem tiver uma Nintendo Switch 2 também poderá aceder a Nintendo GameCube – Nintendo Classics, que estará disponível desde o dia do lançamento da consola.

Os jogadores com uma adesão do Nintendo Switch Online + Pack de expansão e uma consola Nintendo Switch 2 poderão aceder a uma coleção em crescimento de jogos para a Nintendo GameCube com uma qualidade de imagem mais nítida e uma resolução mais alta do que os lançamentos originais.

Os clássicos disponíveis no lançamento serão F-ZERO GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker e SOULCALIBUR II. Juntamente com estes, um comando sem fios dedicado com design inspirado no comando da Nintendo GameCube estará disponível para aquisição para membros do Nintendo Switch Online.

Variedade de funcionalidades de acessibilidade

Além das funcionalidades de acessibilidade existentes na Nintendo Switch, de modo a adaptar-se a uma grande variedade de estilos de jogo, a Nintendo Switch 2 oferece várias opções de acessibilidade novas, incluindo a possibilidade de ajustar o tamanho das letras, ativar a leitura do texto no ecrã (não disponível para português) e utilizar funcionalidades de conversão de texto em voz no GameChat (não disponível para português).

Experiência de jogo segura na Nintendo Switch 2

Com a aplicação Controlo parental da Nintendo Switch, os pais ou responsáveis legais podem complementar a utilização da consola por parte das crianças ao utilizar os seus dispositivos móveis para consultar que tipos de jogos estas jogam ou definir durante quanto tempo a consola pode ser utilizada diariamente.

Quanto ao GameChat, as crianças com menos de 16 anos precisarão da aprovação do respetivo pai ou representante legal na aplicação Controlo parental da Nintendo Switch para iniciar um chat, o que faz com que os pais ou representantes legais possam gerir a experiência de chat das crianças de forma segura.

A Nintendo Switch 2 será lançada com jogos que evidenciam as suas novas capacidades e convidam todos a participar.

Novos jogos para a Nintendo Switch 2 Novos jogos para a nova consola Desde títulos totalmente novos e exclusivos como Mario Kart World e Donkey Kong Bananza a experiências entusiasmantes como EA SPORTS Madden NFL e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e versões de jogos para a Nintendo Switch como Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV e Sid Meier's Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, há muito para partilhar e jogar. Acelere a todo o gás em Mario Kart World, uma experiência totalmente nova que decorre num vasto ambiente interligado. Corra em pistas interligadas que proporcionam corridas Mario Kart nunca antes vistas. Até 24 condutores podem competir numa corrida. Participe no novo modo Eliminatória, onde passará a alta velocidade por várias pistas e metas intermédias, sem paragens pelo meio. Se um jogador não chegar a cada meta intermédia num lugar suficientemente avançado, será eliminado. No modo livre, é possível sair da pista e conduzir em qualquer direção, explorar áreas que despertem o seu interesse e tirar fotografias em locais pitorescos com um grupo de amigos. Mario Kart World chega a todo o gás à Nintendo Switch 2 a 5 de junho! Mais detalhes serão revelados numa apresentação Mario Kart World Direct, no dia 17 de abril às 14h00. Prepare-se para Donkey Kong Bananza, uma aventura 3D de plataformas cheia de ação disponível em exclusivo para a Nintendo Switch 2. Destrua, parta e escale praticamente tudo o que estiver no caminho do DK e arranque pedaços do terreno para agitar e arremessar num tipo de exploração inovadora. Quanto mais demolir com poderosos murros, mais áreas ficarão disponíveis para descobrir. Entre de rompante nesta aventura cheia de caos, surpresas e bananas em Donkey Kong Bananza, disponível para a Nintendo Switch 2 a 17 de julho. As novas capacidades da Nintendo Switch 2 permitem que jogos físicos e digitais compatíveis lançados para a Nintendo Switch recebam packs de melhoria Nintendo Switch 2 Edition com gráficos melhorados, conteúdos exclusivos e experiências de jogo novas. Entre em cena em Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, com novos modos de jogo e minijogos únicos que utilizam os controlos de rato, o microfone incorporado da consola e a câmara da Nintendo Switch 2 (disponível em separado). Convide amigos para se juntarem ao Show do Bowser, uma experiência com temática de concurso televisivo com batalhas em equipa de dois contra dois e desafios físicos! Mas atenção, pois as equipas que perderem poderão ter de enfrentar o próprio Bowser! Prepare-se para descobrir as novidades desta festa no dia 24 de julho. Descubra o Reino de Hyrule de uma forma totalmente nova em The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, disponíveis com melhorias de desempenho para a Nintendo Switch 2. As taxas de atualização mais suaves, os tempos de carregamento mais curtos e os gráficos melhorados proporcionarão uma experiência nova ao revisitar estas aventuras. Além disso, os jogadores terão agora uma ajudinha adicional. Também a caminho está uma atualização para a Nintendo Switch App (anteriormente conhecida como Nintendo Switch Online) chamada ZELDA NOTES. Este serviço específico destes jogos está disponível exclusivamente para as suas versões Nintendo Switch 2 Edition e serve para ajudar os jogadores a navegarem por vários locais, como para encontrar santuários ou Koroks difíceis de localizar, e contará com comentários da Princesa Zelda que não fazem parte dos jogos originais. Estes dois títulos melhorados estarão disponíveis no dia de lançamento da Nintendo Switch 2, a 5 de junho! A aventura 3D de plataformas do Kirby recebe uma melhoria para a Nintendo Switch 2 em Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World. Um meteorito misterioso cai no mundo de Kirby and the Forgotten Land, revelando uma nova história do Kirby. Ele terá de recorrer às suas habilidades, incluindo modos Mouthful novos, para desbravar caminho por um território desconhecido. O pack de melhoria incluirá estes novos conteúdos, que podem ser jogados no modo para um jogador e no modo de cooperação local, e oferecerá um melhor desempenho em todo o jogo. Salte para o mundo estelar do Kirby no dia 28 de agosto. A maior caçadora de recompensas da galáxia, Samus Aran, está de volta em Metroid Prime 4: Beyond. Este título será lançado tanto para a Nintendo Switch como para a Switch 2, sendo que nesta última será possível utilizar os controlos normais e os controlos de rato com o comando Joy-Con 2, permitindo que os jogadores apontem a arma da Samus com maior precisão, além de contar com gráficos e desempenho melhorados. Escolha entre o modo Quality e Performance, ambos compatíveis com HDR, segundo a sua preferência e o seu estilo de jogo. Explore o mundo imersivo em 4K a 120 fps ou desfrute de ação fluida em Full HD a 120 fps neste jogo que será lançado ainda este ano. Em Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, poderá aproveitar a sua aventura em Lumiose City na Nintendo Switch 2 com resolução e taxa de atualização melhoradas. O jogo será lançado ainda este ano. Kirby Air Riders, um título totalmente novo com origem no clássico de corridas e ação Kirby Air Ride, que conta com a colaboração de Masahiro Sakurai, o diretor da série Super Smash Bros., teve o seu lançamento anunciado para este ano. O trailer revelou uma introdução dramática com Kirby e a sua máquina Warp Star, bem como outros pilotos Kirby em máquinas com grande individualidade a correrem juntos numa pista. Kirby Air Riders voa até à Nintendo Switch 2 em 2025. Utilize os controlos de rato dos Joy-Con 2 e usufrua de uma nova experiência em Drag x Drive. Drag x Drive, uma nova experiência de jogo online de três contra três, desafia os jogadores a utilizarem os controlos de rato com ambos os Joy-Con 2 ao mesmo tempo para controlarem a direção, acelerarem e fazerem truques e jogadas como afundanços. Drag x Drive chega à Nintendo Switch 2 neste verão. Embora seja de esperar que os jogadores queiram entrar imediatamente em ação com a Nintendo Switch 2, também podem explorar uma variedade de funcionalidades e detalhes que a consola oferece. Os jogadores podem entrar numa exposição virtual com Nintendo Switch 2 Welcome Tour e ficar a conhecer o que faz da Nintendo Switch 2 uma experiência de jogo tão única. Através de demos técnicas, minijogos e outras interações, os jogadores poderão ficar a conhecer a nova consola a fundo e descobrir detalhes ocultos ao olho nu. Nintendo Switch 2 Welcome Tour estará disponível para aquisição na Nintendo eShop no dia de lançamento da Nintendo Switch 2, a 5 de junho! Jogos empolgantes de parceiros de criação e distribuição Desde títulos aclamados como SPLIT FICTION e ELDEN RING a fenómenos de desporto como Madden NFL e NBA 2K e jogos muito aguardados como Hades II e Borderlands 4, a Nintendo Switch 2 é o sítio onde os jogadores podem encontrar a gama completa de experiências de jogo. Aqui estão alguns dos jogos de parceiros de criação e distribuição que chegarão à Nintendo Switch 2: The Duskbloods: As lágrimas lunares fluirão por uma só pessoa em The Duskbloods, um título multijogadores totalmente novo da criadora de DARK SOULS e ELDEN RING, FromSoftware. The Duskbloods será lançado no próximo ano em exclusivo para a Nintendo Switch 2. Descubra mais em Creator's Voice, a nossa nova série de testemunhos dos criadores, com o diretor do jogo, Hidetaka Miyazaki, que estará disponível em inglês a partir de 4 de abril. A versão portuguesa será publicada em breve. Hades II: Combata além do Submundo para eliminar o titã do tempo na pele da Princesa dos Mortos nesta sequela enfeitiçante do jogo de exploração de masmorras rogue-like original. Hades II permite que os jogadores explorem um mundo mítico maior e mais profundo com todo o poderio do Olimpo no seu domínio numa história que reage a todas as contrariedades enfrentadas e conquistas alcançadas. O jogo chegará primeiro às consolas Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, tirando partido do ecrã de alta definição da nova consola com uma responsividade melhorada a 60 fps. Serão partilhadas mais informações sobre Hades II ainda este ano. EA SPORTS Madden NFL e EA SPORTS FC: EA SPORTS vai unir fãs de todo o mundo no campo. EA SPORTS Madden NFL e EA SPORTS FC chegarão à Nintendo Switch 2. NBA 2K e WWE 2K: Domine em campo e no ringue em NBA 2K e WWE 2K, a caminho da Nintendo Switch 2. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment é o mais recente título na série Hyrule Warriors desenvolvido pela Koei-Tecmo Games com o apoio da Nintendo. O jogo conta com batalhas épicas contra vagas de inimigos e retrata a história não revelada do passado longínquo de Hyrule, a Imprisoning War, que acabou por levar aos eventos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Fãs da série The Legend of Zelda e jogadores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podem desfrutar da emoção da batalha nesta história canónica com a presença da Princesa Zelda, o King Rauru e outras personagens conhecidas. Lute pelo futuro de Hyrule em Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, disponível para a Nintendo Switch 2 neste inverno! SPLIT FICTION: Salta entre mundos de fantasia e ficção científica neste jogo de aventura e ação em cooperação onde duas escritoras com estilos totalmente diferentes, Mio e Zoe, ficam presas numa simulação das suas próprias histórias. SPLIT FICTION promete momentos estranhos e inesperados onde os jogadores têm de coordenar-se e trabalhar em conjunto para superar desafios. Os jogadores também podem convidar um amigo para jogarem juntos gratuitamente na Nintendo Switch 2 com o Passe de Amigo. Entre em ação em SPLIT FICTION, disponível no mesmo dia que a Nintendo Switch 2. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: Pela primeira vez, os fãs da Nintendo poderão vestir a pele de V, uma personagem mercenária determinada a tornar-se uma lenda cyberpunk na Night City. Com a velocidade de processamento e o desempenho gráfico potentes da Nintendo Switch 2, todas as ruas iluminadas por néon e disparos transmitem uma sensação mais imersiva do que nunca. Com esta edição, os jogadores podem usufruir da experiência Cyberpunk 2077 completa, incluindo o jogo base e a aclamada expansão Phantom Liberty. Usufrua de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition quando for lançado no mesmo dia que a Nintendo Switch 2. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: Usufrua de uma versão moderna reimaginada de um dos jogos mais icónicos de sempre Nintendo Switch 2. A história decorre em Midgar, onde os jogadores mergulharão numa experiência de jogo independente concebida para amantes de RPG que procuram personagens inesquecíveis, uma história emocionante e um sistema de combate estratégico que junta ação em tempo real com mecânicas de comandos. Inclui FF7R EPISODE INTERmission, uma parte adicional da história que decorre durante os eventos do jogo, onde os jogadores podem lutar pelo futuro do planeta quando FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE chegar à Nintendo Switch 2. Street Fighter 6: Descubra a próxima evolução de Street Fighter em Street Fighter 6 com três modos de jogo diferentes, novas funcionalidades de jogo e gráficos melhorados. Luta até ao topo com novos modos de jogo exclusivos para a Nintendo Switch 2 como Local Wireless One on One e Avatar Matches. Descubra novos modos multijogadores com os comandos Joy-Con 2 como Gyro Battle e Calorie Contest. Além disso, estarão disponíveis três figuras amiibo novas e 22 cartões amiibo no dia do lançamento. Escolha entre Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition e a versão digital de Street Fighter 6 no dia do lançamento da Nintendo Switch 2. Sid Meier's Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition: Decida o rumo da história em Sid Meier's Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition. Com novos controlos de rato que oferecem uma experiência mais intuitiva, as decisões dos jogadores moldarão a linhagem cultural do seu império. Construa cidades e maravilhas arquitetónicas, melhore a sua civilização com revoluções tecnológicas e conquiste ou coopere com civilizações rivais na sua exploração do mundo. Quer decida seguir a História quer prefira forjar o seu próprio caminho, crie um legado que perdure no tempo em Sid Meier's Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, disponível no dia de lançamento da Switch 2. Hogwarts Legacy: Descubra a Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry como nunca antes em Hogwarts Legacy, atualizado com controlos de rato através dos Joy-Con 2, gráficos e áudio melhorados, melhores tempos de carregamento do mapa e controlos para a Switch 2. Torne-se o centro da sua própria aventura com este RPG de mundo aberto à medida que descobre criaturas mágicas, edite a sua personagem, domine feitiços e torne-se no mestre da feitiçaria com que sempre sonhou. Redescubra a magia em Hogwarts Legacy, disponível no dia do lançamento da Nintendo Switch 2. BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster: Acompanhe quatro Warriors of Light numa aventura para restaurar cristais elementares na remasterização HD do RPG para a Nintendo 3DS BRAVELY DEFAULT. Descubra um RPG que dá uma nova profundidade às batalhas por turnos clássicas com a inclusão do sistema Brave & Default. Conte agora com uma variedade de opções de edição das suas personagens com mais de 20 classes únicas. O jogo inclui ainda várias melhorias e dois minijogos novos que tiram partido dos controlos de rato na Nintendo Switch 2. BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster estará disponível no dia do lançamento da Nintendo Switch 2. Borderlands 4: Há inimigos imponentes e pilhagens à sua espera no perigoso planeta de Kairos em Borderlands 4. Torne-se uma força imparável de destruição de inimigos com um arsenal de armas. Esquive-se da morte que lhe chega de todas as direções e exiba as suas capacidades enquanto se exprime através de várias opções, como planar, esquivar, agarrar-se a um ponto fixo e muito mais. Entre em ação em Borderlands 4, disponível para a Nintendo Switch 2 em 2025. Mais aventuras aguardam-no em títulos novos e atualizados, incluindo... Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4: Dois jogos lendários da Activision regressam com novos skaters, truques mais impressionantes, uma banda sonora mais emocionante e, pela primeira vez em mais de dez anos, novos parques! Jogue no modo multijogadores online com outras plataformas e reviva toda a diversão deste clássico. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 chega à Switch 2 neste verão.

Para mais informações sobre a Nintendo Switch 2, visite o site da Nintendo.

Adicionalmente, poderá acompanhar conteúdos relacionados com a Nintendo Switch 2 na aplicação gratuita para dispositivos móveis Android e iOS Nintendo Today!