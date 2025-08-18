Apesar do foco no iPhone 17, Apple lançará mais 3 produtos “surpresa” ainda este ano

A reta final do ano é, tradicionalmente, o período mais aguardado pelos entusiastas da Apple. Para além dos esperados lançamentos anuais, como o novo iPhone e o Apple Watch, existem outros produtos que podem surpreender o mercado ainda este ano.

É sabido que nem todos os dispositivos da Apple seguem um ciclo de renovação anual. Enquanto o iPhone e o Apple Watch recebem atualizações previsíveis, outros produtos permanecem no catálogo durante vários anos até serem substituídos por uma nova geração.

Este ano, para além dos habituais protagonistas, os rumores apontam para a atualização de três dispositivos que há muito aguardam novidades.

1️⃣ Finalmente, a "segunda geração" do AirTag

O pequeno localizador da Apple poderá ter um lugar de destaque secundário no evento de apresentação dos novos iPhones. Embora não se esperem alterações drásticas, as melhorias previstas para o AirTag 2 são focadas em resolver as principais lacunas do modelo original.

Os rumores indicam uma maior eficiência energética, permitindo uma maior autonomia com a mesma pilha CR2032, e a integração de um novo chip de banda ultralarga que promete triplicar a precisão da funcionalidade "Localização exata". Adicionalmente, esperam-se otimizações ao nível da privacidade.

Contudo, o design e o preço deverão manter-se inalterados, havendo até a possibilidade de ser lançado como uma revisão silenciosa do modelo original em vez de um "AirTag 2".

2️⃣ HomePod mini: a renovação de um clássico esquecido

Quase esquecido no vasto portefólio da Apple, o HomePod mini não recebe uma atualização substancial desde o seu lançamento em 2020, à exceção de novas cores. Várias fontes sugerem que este ano marcará finalmente a chegada de uma nova versão.

As principais novidades deverão concentrar-se no interior do dispositivo. Fala-se na inclusão do chip S9, baseado na arquitetura do A16 Bionic, o que representaria um salto de desempenho significativo face ao atual S5.

Esta atualização permitiria um processamento de áudio mais avançado, juntamente com a integração de novos chips para Wi-Fi e Bluetooth, melhorando o alcance e a estabilidade da ligação. O design esférico e compacto deverá manter-se, mas o preço e a data de lançamento permanecem uma incógnita.

3️⃣ Novo Apple TV 4K com Apple Intelligence

A última atualização da set-top box da Apple data de 2022. Este outono, o dispositivo poderá receber uma nova atualização com novidades interessantes. Segundo o analista Ming-Chi Kuo, o novo Apple TV 4K poderá vir equipado com o processador A17 Pro.

Este upgrade de potência permitiria ao dispositivo executar várias funcionalidades da Apple Intelligence diretamente na sala. Tal como o HomePod mini, beneficiaria de conectividade Wi-Fi e Bluetooth melhorada.

A surpresa mais interessante, no entanto, poderá ser uma redução no preço de venda ao público. O seu lançamento é pouco provável de ocorrer durante o evento principal de setembro, sendo mais expectável um anúncio numa data posterior.

