Honda integra BlueRebirth para expandir o uso de materiais reciclados em veículos novos

A Honda Motor Co., Ltd. juntou-se à DENSO CORPORATION, Toray Industries, Inc., Nomura Research Institute, Ltd., MATEC Inc. e REVER CORPORATION para a criação do Conselho BlueRebirth, para construir uma cadeia de valor integrada de produção e reciclagem. O objetivo é fazer reciclagem Car-to-Car, começando com a desmontagem automatizada de precisão, um processo que desmantela veículos em fim de vida (ELV) de forma eficiente para permitir a recuperação e reutilização de materiais.

Nos últimos anos, a indústria automóvel tem procurado fazer a transição para uma economia circular de forma conseguir alcançar uma sociedade sustentável, assumindo o desafio significativo de reduzir o consumo de recursos naturais através da expansão significativa da utilização de materiais reciclados.

No entanto, o método global dominante continua a ser a trituração de ELV, seguida da triagem de materiais, um processo que dificulta a obtenção de materiais reciclados com elevada pureza.

Adicionalmente, a colaboração entre as indústrias de produção e reciclagem não tem sido suficiente e, como resultado, as iniciativas para utilizar materiais reciclados como componentes automóveis - que exigem padrões de alta qualidade e volumes de fornecimento adequados para a produção em massa - não têm progredido de forma suficiente.

Além disso, a indústria de reciclagem automóvel enfrenta desafios na promoção da automatização e digitalização e na resolução da escassez de trabalhadores, melhorando os ambientes de trabalho.

Perante este cenário, o recém-criado Conselho BlueRebirth tem como objetivo enfrentar esses desafios e transformar a indústria de reciclagem automotiva até 2035 numa "indústria de produção de materiais reciclados" que desempenhe um papel fundamental como parte de uma nova cadeia de valor de circulação de recursos dentro da indústria automotiva.

Por meio desses esforços, as empresas por trás do Conselho estão empenhadas em concretizar um verdadeiro sistema de reciclagem Car-to-Car.

Honda integra equipa para sistema de reciclagem Car-to-Car

O Conselho irá promover discussões e investigações, bem como promover o desenvolvimento de tecnologia e projetos de demonstração em conjunto com as empresas participantes, instituições de investigação e outras partes interessadas, começando com a desmontagem automatizada e precisa de ELV para construir uma cadeia de valor integrada de produção e reciclagem.

Além disso, fará recomendações às empresas e organizações relevantes.

A desmontagem automatizada de precisão é um sistema inteligente avançado que utiliza tecnologias de IA e sensores para permitir que os robôs operem ao longo do caminho mais otimizado, mesmo para peças deformadas.

Isto não só garante a qualidade e o volume dos materiais reciclados que eram difíceis de alcançar com os métodos convencionais, como, também, contribui para resolver fundamentalmente a escassez de mão de obra.

Além disso, ao registar informações como a proveniência dos materiais e o impacto ambiental numa plataforma digital e partilhá-las ao longo da cadeia de valor de produção e reciclagem, podemos garantir um fornecimento fiável e estável de materiais reciclados.

O Conselho está empenhado em expandir a utilização de materiais reciclados na reciclagem automóvel e em construir uma cadeia de valor integrada de produção e reciclagem rumo a um modelo Car-to-Car.

Através destes esforços, as empresas pretendem contribuir para a concretização de uma economia circular na indústria automóvel.

