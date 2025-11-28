Combustíveis: gasóleo vai descer bastante e gasolina também desce. Saiba quanto
Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Saiba o que esperar para a próxima semana, que será de boas quedas.
Combustíveis: gasóleo desce 7 cêntimos e gasolina 3,5 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo e a gasolina vão descer. A partir de segunda-feira, pode esperar uma descida de 7 cêntimos no gasóleo, enquanto a gasolina baixa 3,5 cêntimos.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.