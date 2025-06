Donald Trump diz que um “grupo muito rico” concordou em comprar o TikTok nos EUA

O TikTok, por mais insólito que possa parecer, é um dos pontos mais "quentes" da agenda do Presidente dos EUA. A rede social chinesa tem de ser vendida e Donald Trump afirmou que o governo dos EUA encontrou um comprador para o TikTok, que irá revelar “dentro de duas semanas”.

TikTok tem de mudar de mãos

Segundo informações partilhadas por Donald Trump à Fox News, existe “um grupo de pessoas muito ricas”, interessadas na aquisição da rede social.

Acho que provavelmente vou precisar da aprovação da China, acho que o Presidente Xi provavelmente vai fazê-lo.

Disse Donald Trump.

No ano passado, o TikTok recebeu ordens para encontrar um novo proprietário para as suas operações nos EUA - ou enfrentar uma proibição - depois de os políticos terem dito que temiam que dados sensíveis sobre os americanos pudessem ser transmitidos ao governo chinês.

A Bytedance, proprietária da aplicação de vídeo, negou repetidamente estas alegações.

Inicialmente, o prazo para encontrar um comprador era 19 de janeiro e muitos utilizadores ficaram chocados quando a aplicação “ficou às escuras” durante algumas horas, antes de ser restaurada.

No entanto, o Presidente Trump já prorrogou o prazo várias vezes. A última prorrogação foi a 19 de junho, quando o Presidente assinou outro decreto que adiava o prazo para 17 de setembro.

Os últimos comentários de Trump sugerem que várias pessoas se estão a juntar para assumir o controlo da aplicação nos EUA.

Mas quem poderá comprar o TikTok?

Entre os potenciais compradores contam-se a estrela do YouTube Mr Beast, a empresa americana de motores de busca Perplexity AI e Kevin O'Leary - um investidor do Shark Tank (a versão americana do Dragons' Den).

A Bytedance disse em abril que ainda estava a falar com o governo dos EUA, mas que havia “diferenças em muitas questões fundamentais”. Acredita-se que o governo chinês terá de aprovar qualquer acordo.