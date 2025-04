Novidades de abril de 2025 no Playstation Plus

Já se encontram no catálogo do serviço Playstation Plus as mais recentes novidades disponibilizadas neste mês de abril. Novos jogos gratuitos para todos os que possuírem subscrições válidas do serviço. Venham ver...

O mês de abril já vai lançado mas ainda está longe e chegar ao fim. E para ajudar a passar o tempo, e o período de férias da Páscoa, já estão disponíveis os jogos que engrossam o catalogo do serviço Playstation Plus, nesta segunda metade do mês.

Desta forma, apresentamos de seguida os títulos que todos os subscritores válidos do serviço podem já começar a jogar, encabeçados pelo mágico Hogwarts Legacy.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Segue imediatamente abaixo, a lista de títulos que já estão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium desde dia 15 de abril:

Hogwarts Legacy para Playstation 4 e Playstation 5

Blue Prince para Playstation 5

Lost Records: Bloom & Rage – Parte 2 para Playstation 5

EA SPORTS PGA Tour para Playstation 5

Battlefield 1 para Playstation 4

PlateUp! para Playstation 4 e Playstation 5

Além disso, os jogadores terão uma última oportunidade para jogar os títulos que sairão do catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 15 de abril: Animal Well, Deliver Us Mars, Kena: Bridge of Spirits, Nour: Play With Your Food, Slay the Spire, Stray Blade, Tales of Kenzera: ZAU, Miasma Chronicles, e Disco Elysium - The Final Cut.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, também já chegaram os reforços ao Playstation Plus. Os seguintes são os títulos que ficaram disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium ainda neste mês de abril:

Alone in the Dark 2 de Playstation 1 para Playstation 4 e Playstation 5

War of the Monsters de Playstation 2 para PPlaystation 4 e Playstation 5