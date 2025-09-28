Lords and Legions, regresso da guerra de fantasia medieval

Já chegou, em Acesso Antecipado, o jogo de guerra passado num ambiente de fantasia medieval, Lords and Legions. Venham conhecer um pouco mais deste titulo dos Warborne Studios.

Lords and Legions é um jogo de ação e combate, decorrendo num ambiente de fantasia medieval no qual o jogador participa em confrontos épicos, tanto num modo sandbox como num modo mais robusto e mais exigente, Modo Campanha.

O jogador vai assumir o controlo de um herói escolhido de entre quatro tipologias de guerreiros, e avançará para a guerra numa perspectiva de combate na terceira pessoa. Cada classe terá as suas habilidades e competências, cada qual com o poder para virar a seu favor o decorrer dos combates.

O mantra é "Comande, lute e crie a sua própria lenda!"

Oferecendo um mundo de guerra implacável e sedento de sangue, também a glória poderá não ter limites em Lords and Legions. O jogador deverá hastear a sua bandeira neste mundo brutal onde somente força, o aço e a mente estratégica decidirão o seu destino e dos confrontos em que participa. Terá de liderar heróis lendários, forjar exércitos implacáveis ​​para esmagar os seus inimigos em campanhas épicas e campos de batalha de grande escala.

Lords and Legions tenta reproduzir impressionantes combates com foco nos heróis, batalhas massivas, campanhas dinâmicas e um mundo sandbox vivo onde o jogador poderá criar confrontos épicos com efeitos quase cinematográficos.

No Modo Campanha, o jogador começa sozinho, sendo um herói solitário armado com uma pequena bolsa de ouro e pouco mais. A vitória em combate rende ouro precioso, com o qual se pode formar um exército, treinar novas unidades e preparar-se para as guerras que se avizinham. Mas à medida que o exército cresce, também o desafio aumenta de exigência. Cada nova força inimiga apresenta-se mais forte e maior que a anterior.

No Modo Sandbox do jogo, o jogador cria os seus próprios campos de batalha, projetando as suas batalhas e dando vida a praticamente qualquer cenário que consiga imaginar.

O jogador terá ao seu dispor, ferramentas que lhe permitirão erguer colinas, esculpir vales, plantar florestas ou simplesmente limpar a terra, controlando completamente o desenho do terreno. Você pode até definir o clima para um pôr do sol calmo, uma tempestade violenta ou um campo de batalha escuro e enevoado.

Lords and Legions já se encontra em Acesso Antecipado para PC.