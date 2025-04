Xiaomi apresenta o Redmi A5 com melhorias de performance num novo design

A Xiaomi apresenta o Redmi A5, que combina um conjunto de melhorias significativas, tornando funcionalidades avançadas de smartphones acessíveis a um público mais amplo. Com um design renovado, uma câmara melhorada e um ecrã maior, o Redmi A5 transforma o essencial numa experiência que se sente de forma sofisticada e sem esforço, criada para quem valoriza tanto a praticidade como a estética no seu smartphone diário.

O Redmi A5 apresenta um design elegante e novo, com uma moldura plana e uma decoração da câmara aperfeiçoada, com uma borda com um toque metálico. Este smartphone está disponível em opções de cores sofisticadas, cada uma evocando um sentido distinto de personalidade.

As cores Midnight Black e Sandy Gold possuem um acabamento fosco e resistente a manchas, oferecendo uma elegância intemporal e discreta. Já a cor Ocean Blue tem inspiração na natureza, com veios que lembram ondulações numa água serena. Com uma espessura de apenas 8,26 mm, o Redmi A5 equilibra elegância moderna com um toque de conforto.

Apesar do seu perfil fino, o Redmi A5 expande as possibilidades com um ecrã grande de 6,88 polegadas e até 120Hz, proporcionando uma experiência verdadeiramente imersiva ao assistir a vídeos, navegar ou ler.

Mesmo com as mãos húmidas, a tecnologia de toque molhado mantém a resposta, melhorando ainda mais a utilização diária. Para sessões mais prolongadas, a certificação TÜV Rheinland para proteção ocular e a tecnologia de atenuação DC ajudam a reduzir o esforço ocular, tornando o uso prolongado do ecrã ainda mais confortável.

O Redmi A5 faz um salto significativo nas capacidades da câmara, com a sua poderosa câmara dual AI de 32MP, permitindo aos utilizadores capturar momentos com uma clareza notável. Com um sensor maior que capta 18% mais luz relativamente à geração anterior, a fotografia noturna destaca-se com detalhes melhorados, entregando fotografias mais claras e nítidas em ambientes com pouca luz.

A câmara também mantém as fotos nítidas e vívidas mesmo em configurações desafiantes de contraluz. Na parte frontal, a câmara selfie de 8MP entrega retratos naturais com detalhes frescos. Simultaneamente, o anel de luz suave, obtido a partir da iluminação do ecrã, permite aos utilizadores tirar selfies bem iluminadas, mesmo em ambientes pouco iluminados.

Graças a estas inovações cuidadosas, o Redmi A5 entrega maior facilidade na captura e preservação de memórias, seja numa paisagem ou num momento fugaz.

Com base nas suas melhorias na câmara, o Redmi A5 foi projetado para se ajustar perfeitamente ao seu estilo de vida dinâmico, oferecendo funcionalidades que garantem fiabilidade e conveniência em cada momento.

Equipado com o processador octa-core UNISOC T7250 e até 8GB de RAM através de expansão de memória, o Redmi A5 ajuda a colmatar necessidades de multitasking, proporcionando um desempenho fluido de aplicações mesmo nas tarefas mais exigentes.

Equipado com uma bateria de 5200mAh, o Redmi A5 suporta mais de 20 horas de reprodução de vídeo e mais de 9 horas de jogo com uma única carga, permitindo-lhe continuar ao longo do dia.

Para uma maior conveniência, o Redmi A5 também oferece acesso seguro através de um sensor de impressão digital lateral e reconhecimento facial. Além disso, com a entrada de auriculares de 3,5 mm, os utilizadores podem continuar a desfrutar de áudio com fio de alta qualidade.