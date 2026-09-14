Smartphones recondicionados valem a pena? Os preços falam por si

Comprar um smartphone topo de gama já não significa obrigatoriamente gastar mais de 1000 euros. Aliás, se não fizer questão de tirar o telemóvel da caixa pela primeira vez, existe uma alternativa cada vez mais interessante: comprar um equipamento recondicionado. Mas será que vale a pena?

O verdadeiro argumento está no preço

Comecemos pelo motivo que provavelmente o levou a ler este artigo: os preços. Há diferenças enormes face ao preço de um equipamento novo. E, em alguns casos, a diferença deixa de ser apenas interessante para passar a ser difícil de ignorar.

Na ISELL & REPAIR, por exemplo, o Samsung Galaxy S26 Ultra aparece atualmente por 949,90 €, face a um PVP indicado de 1499,90 €. São menos 550 € por um smartphone que continua a ser um dos modelos mais avançados da Samsung.

No lado da Apple, a situação é ainda mais curiosa. Um iPhone 14 Pro recondicionado surge por 489,90 €, enquanto o PVP indicado é de 1.349 €. O iPhone 15 aparece por 459,90 €, contra 999,90 € de PVP indicado, e até um iPhone 12 pode ser encontrado por 219,90 €. Há ainda exemplos como o iPhone 14 Pro Max por 529,90 €, o iPhone 13 por 279,90 € e o iPhone 12 Pro Max por 309,90 €.

E isso muda completamente a equação. Em vez de comprar um smartphone novo de gama média por 400 ou 500 euros, por exemplo, pode fazer sentido procurar um modelo topo de gama de uma ou duas gerações anteriores pelo mesmo dinheiro.

Mas afinal, o que significa "recondicionado"?

Esta é provavelmente a pergunta mais importante antes de comprar. Um smartphone usado pode ter passado diretamente das mãos de outra pessoa para as tuas. Pode estar impecável, pode ter marcas, pode ter uma bateria degradada ou pode ter algum problema que só aparece depois de algumas semanas.

Num equipamento recondicionado, existe um processo adicional. Segundo a informação disponibilizada pela loja, os equipamentos são inspecionados, testados e, quando necessário, reparados antes da venda. A empresa indica ainda que os smartphones são entregues desbloqueados e que a bateria é verificada antes da comercialização. É uma diferença importante.

Na prática, está a comprar um smartphone que já teve uma vida anterior, mas que passou por um processo de preparação antes de voltar para o mercado. E é aqui que a classificação do estado do equipamento ganha importância.

PRIME, A ou B: quanto está disposto a poupar?

Uma das coisas mais interessantes no serviço é a possibilidade de escolher o estado estético do equipamento.

ISELL PRIME Nesta categoria, a proposta é receber um equipamento em estado praticamente novo, sem marcas de utilização visíveis e com proteções de fábrica. É a opção para quem quer poupar, mas não quer olhar para o smartphone e lembrar-se imediatamente de que não é novo.

Categoria A Aqui podem existir leves marcas de utilização, mas são descritas como praticamente impercetíveis a olho nu. É provavelmente a opção mais equilibrada para quem quer uma boa apresentação sem pagar o preço de um equipamento em estado como novo.

Categoria B Nesta categoria já é esperado encontrar sinais de utilização mais evidentes, como pequenos riscos, desgaste no aro lateral ou riscos no ecrã. Em troca, o preço pode baixar bastante.



E esta distinção é importante porque elimina uma das grandes surpresas que podem acontecer ao comprar recondicionados: receber um smartphone funcional, mas ficar desiludido porque esperava que parecesse novo. Aqui sabe antecipadamente aquilo que está a comprar.

A qualidade não está apenas no aspeto exterior

Há outra questão que vale mais do que uma pequena marca no aro: o funcionamento. Na ISELL, a página de cada equipamento apresenta informação detalhada sobre o modelo, capacidade, características e condições do produto. O processo de compra também inclui informação sobre aquilo que acompanha o equipamento e sobre as condições de garantia e devolução.

A loja afirma que os smartphones passam por testes e diagnóstico antes de serem vendidos e que a bateria é verificada. A coleção de recondicionados indica ainda três anos de garantia.

Três anos de garantia tornam a compra bastante diferente daquela que fazemos quando encontramos um smartphone usado numa plataforma de classificados e temos de confiar apenas na palavra do vendedor.

E as opiniões dos clientes?

Aqui encontramos outro indicador interessante. A página da ISELL & REPAIR no Trustpilot apresenta uma classificação de 4,8 em 5 estrelas, baseada em mais de 2000 avaliações.

As opiniões recentes são, na generalidade, bastante positivas. Aparecem frequentemente referências à rapidez de entrega, qualidade dos equipamentos, atendimento ao cliente e correspondência entre aquilo que foi comprado e aquilo que chegou a casa.

Há, por exemplo, clientes que descrevem os equipamentos como estando em estado praticamente novo e elogiam a rapidez da entrega. Outros destacam o atendimento e o serviço pós-venda.

Envio grátis e pagamento em prestações ajudam

A coleção de smartphones recondicionados indica envio grátis e três anos de garantia nos equipamentos apresentados. Além disso, dependendo do produto e das condições apresentadas no momento da compra, existem opções de pagamento faseado através de serviços como Klarna e SeQura.

Um Galaxy topo de gama que custa perto de 1000 euros continua a ser um grande investimento, mesmo sendo recondicionado. Poder dividir o pagamento pode tornar a aquisição mais fácil de gerir.

E se receber o smartphone e não gostar? A informação atualmente disponível na loja indica um prazo de 14 dias para devolução após a receção, enquadrado nas regras aplicáveis às compras à distância em Portugal.

Vale a pena comprar um smartphone recondicionado na iSell?

A resposta curta é: pode valer muito a pena. Os números são difíceis de ignorar. Um iPhone 14 Pro por menos de 500 euros, um iPhone 15 abaixo dos 500 euros ou um Galaxy S26 Ultra abaixo dos 1000 euros tornam-se propostas bastante diferentes dos respetivos preços de lançamento.

E quando se acrescenta três anos de garantia, equipamento testado, bateria verificada, possibilidade de devolução e uma classificação muito elevada no Trustpilot, a compra torna-se bastante mais confortável do que adquirir um smartphone usado de um particular.

No final, a pergunta deixa de ser "novo ou usado?". Passa a ser uma muito mais interessante:

"Porque hei de pagar o preço de novo se posso ter praticamente a mesma tecnologia por muito menos?"

ISELL & REPAIR - Smartphones recondicionados

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