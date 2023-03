Análise Hogwarts Legacy (Playstation 5)

Um dos jogos que certamente irá ficar marcado na memória deste ano de 2023 é, Hogwarts Legacy. Desenvolvido pela Avalanche Software, o jogo decorre no rico e peculiar universo de Harry Potter, pelo que os fãs do pequeno feiticeiro de óculos redondos e cicatriz na testa, deverão ler as seguintes linhas com bastante curiosidade. Já experimentámos Hogwarts Legacy e... a magia está no ar!

Ao longo dos últimos meses, temos vindo a acompanhar com tremenda ansiedade todas as novidades sobre o desenvolvimento de Hogwarts Legacy, o jogo que a Avalanche Software criou e que tem como base o extraordinário universo de Harry Potter.

A ação de Hogwarts Legacy acontece um século antes do pequeno feiticeiro de óculos redondos nascer, e pode-se dizer que o jogo tenta criar uma espécie de almofada narrativa para o que vai acontecer 100 anos depois. Mas isto tudo, com um enredo e personagens completamente distintos.

No entanto, este fantástico titulo da Avalanche, além da sua narrativa própria apresenta ainda um ritmo muito especial que, faz com que, mesmo bebendo inspiração de Harry Potter, adquira perfeitamente o seu próprio espaço e lugar no Mundo da Magia.

Como já tiveram oportunidade de perceber, não pensem se iludam. Em Hogwarts Legacy não vamos encontrar Harry Potter nem os seus amigos mais emblemáticos. Uma vez que o jogo toma lugar em 1890, o pequeno e (aparentemente) frágil feiticeiro de óculos redondos ainda estaria por nascer. Mas isso são outras histórias.

Contudo a verdade tem de ser dita e, apesar da distancia temporal entre ambas as histórias, os responsáveis pelo jogo conseguiram ligar os dois mundos duma forma extraordinária.

De uma forma extremamente transparente e natural, Hogwarts Legacy utiliza locais que virão mais tarde a ser usados e vistos nos livros/filmes de Harry Potter, fazendo uma ponte extraordinariamente simples e credível.

Mas mais que isso. Tudo o que nos rodeia em Hogwarts Legacy respira e transpira Harry Potter e vê-se claramente o cuidados dos responsáveis pelo jogo em se manterem fiel ao universo criado por J. K. Rowling.

Mas começando pelo inicio, em Hogwarts Legacy os jogadores vão vestir a pele e as capas mágicas de um aprendiz de feiticeiro que, de forma algo misteriosa, acaba de entrar em Hogwarts diretamente para o 5º ano de feitiçaria. Algo muito pouco comum, segundo nos apercebemos e que poderá querer dizer que este jovem aluno estará destinado a grandes feitos.

Sob a supervisão do Professor Figs, o seu mentor, o nosso personagem (pode ser personalizado no arranque e no decorrer do jogo) parte para uma aventura empolgante e altamente viciante, na qual vai descobrir os locais mais carismáticos de Hogwarts e arredores, assim como se vai envolver na descoberta de uma magia antiga e poderosa.

Curiosamente, apesar de usar a magia e todo este universo rico e detalhado, as grandes mensagens do jogo prendem-se com valores bem mais reais e humanos: os sentimentos.

Sentimentos como a amizade, companheirismo, trabalho em equipa, dor e mágoa... todos encontram lugar em Hogwarts Legacy e a forma como se imiscuem na narrativa do jogo e no ambiente mágico de Hogwarts está deliciosa.

O mundo de Hogwarts Legacy é enorme e além de Hogwarts, poderemos encontrar ainda outros locais saídos dos livros (como Hogsmeade ou Azkhban, por exemplo), e nos quais encontramos inúmeros personagens interessantes. Será também espalhados por esses locais que poderemos adquirir poções, varinhas, vassouras e muito mais.

Serão também muitos desses personagens que nos irão facultar largas dezenas de missões secundárias ou tarefas para completar. Há sempre muito para fazer ou admirar em Hogwarts Legacy.

O jogo apresenta-se tão completo, para o objetivo a que se propôs desde o inicio, que existem muito poucos pormenores que se destaquem pela negativa. No entanto, não posso deixar de referir o facto da interação com os NPCs de Hogwarts Legacy cujos diálogos parecem demasiado estáticos. Falta um pouco de ação e emotividade no decorrer das conversas.

No entanto, o nosso mundo não se fica por esses locais e zonas circundantes, onde não falta a Floresta Proibida. A aventura ou apenas a curiosidade do jogador irá levá-lo a explorar muito mais... grutas, cavernas, acampamentos, testes de Merlin, animais selvagens e muitos quebra-cabeças.

E existem vários quebra-cabeças espalhados pelas diferentes localizações do jogo. Os testes de Merlin são, talvez os mais interessantes sempre com uma particular atenção à lógica e observação cuidada do ambiente circundante. Seja como for, de uma forma ou de outra, também as várias missões que nos são apresentadas apresentam os seus desafios lógicos, e isso faz como o jogo tenha muito mais que apenas magia. Interessante, é o facto do jogo nos revelar equilibradamente o que temos de fazer, ou como o temos de fazer, deixando espaço à imaginação do jogador.

No entanto, tudo o que se passa no jogo, apresenta um denominador comum: bebe clara inspiração do universo Harry Potter.

É fantástica a forma como todo o jogo tresanda a Harry Potter (no bom sentido, claro). Sente-se todo o ambiente repleto de carisma e fantasia dos livros/filmes do pequeno Feiticeiro e Hogwarts Legacy, pode-se considerar talvez, a melhor celebração deste rico universo de J. K. Rowling, num videojogo.

Há tanto para admirar em Hogwarts Legacy que teríamos de fazer 10 artigos, pelo menos. O trabalho na recriação de Hogwarts está fantástico, não faltando, os quadros que mexem e falam, os regadores que tratam das plantas sozinhos, as escadas que se desenrolam à nossa frente, os fantasmas que passeiam pelos corredores, os Dementors em Azkaban... apenas alguns dos pormenores deliciosamente colocados no jogo.

Até o pormenor das Corujas para transmitir o correio, não foi esquecido... tudo no jogo encontra-se embebido daquele ambiente mágico e fantástico que Harry Potter nos habituou e de tal forma, que até mesmo os jogadores com menos apreço por este universo sentirão essa magia.

Uma das particularidades mais interessantes de Hogwarts Legacy, é o facto do jogador, em determinadas ocasiões e em particular no inicio do jogo, se sentir como um estudante, tendo de assistir a aulas para aprender certas magias e outras tarefas de feiticeiros.

Esquecendo o facto do nosso personagem nunca ter tido contacto com a magia antes de entrar em Hogwarts, trata-se duma forma de apresentar de forma natural e com sentido, da evolução do nosso personagem.

A lista de coisas para fazer em Hogwarts é estonteante, indo desde as aulas que referi acima, a um conjunto imenso de tarefas e missões secundárias que nos são dadas pelos diversos NPCs que por ali deambulam.

Com efeito, estamos constantemente a ser desafiados a participar em conversas com NPCs ou a aderir a novas quests secundárias, pois é quase impossível estarmos num local de Hogwarts Legacy sem que algo esteja a acontecer naquele preciso momento. Há sempre algo a acontecer.

Portas e salas secretas por encontrar, mistérios por revelar, relações com outros estudantes e professores para aprofundar... há uma tremenda quantidade e diversidade de eventos e caminhos a tomar. Hogwarts Legacy é um mundo verdadeiramente grande e impressionante que nos cativa a querer sempre um pouco mais. Torna-se viciante!

Sendo um RPG, Hogwarts Legacy apresenta, além da exploração e investigação, alguns inimigos e secções de combate. Tal como seria se esperar, a maior parte do combate recorre a magias e contra magias, assim como ao uso adequado de poções e habilidades mágicas de apoio.

Feiticeiros, animais selvagens, goblins, trolls, aranhas gigantes, dragões ou centauros serão alguns dos exemplos de oponentes que iremos encontrar no decorrer da aventura e contra os quais iremos poder libertar todas aquelas magias mais conhecidas dos fãs, como Expelliarmus, Wingardium Leviosas e muito mais. Praticamente tudo o que um fã de Harry Potter poderia desejar para um jogo deste tipo.

A forma como aprendemos as magias é bastante engraçada, com o recurso ao analógico esquerdo a simular o movimento da varinha mágica. Pena que depois no desenrolar do jogo isso se vá perdendo.

Os combates de Hogwarts Legacy são extremamente bem conseguidos, aliando os movimentos do nosso personagem, às magias e respetivas combos que entretanto aprendeu. São mais de 20 feitiços à disposição, que permitem ao jogador criar setups bastante diversificados de ataques/defesas para enfrentar os seus oponentes.

E, convém frisar que, nem sempre o combate é a solução mais correta ou necessária. Apesar dos inimigos serem relativamente acessíveis, existe sempre a possibilidade de usar uma abordagem mais furtiva para ultrapassar os adversários pelo caminho.

No entanto, o poder e visual dos ataques mágicos são fantásticos e as possibilidades de combos são extraordinariamente variadas, pelo que os jogadores irão ter muito por descobrir no decorrer do jogo, criando as suas próprias combinações de ataque.

Hogwarts Legacy é um jogo acessível e, no que respeita aos combates, mesmo quando enfrentamos múltiplos oponentes nunca se fica com a sensação de que estamos irresistivelmente perdidos. Há sempre uma forma de dar luta o que não quer dizer que não se morra por vezes, claro. A arte de dominar o desvio dos ataques inimigos, de usar a magia Protego e os vários ataques à disposição demora algum tempo mas, quando dominada, torna-se extremamente poderosa.

Mas nem só em magias, poções e vassouras mágicas, reside o combate de Hogwarts Legacy. Com efeito, o nosso feiticeiro aprendiz, irá encontrar ao longo da aventura inúmeros itens e acessórios que lhe proporcionarão inúmeras mais-valias face aos perigos e inimigos que irá defrontar.

Desde óculos mágicos, a capas poderosas, e passando por chapéus de feiticeiro, podemos equipar o nosso herói com um vasto conjunto de roupas e acessórios que lhe irão facultar perks e melhorias em muitas das suas habilidades e competências mágicas.

Hogwarts Legacy trata-se de um jogo extraordinariamente carismático, trazendo aos jogadores toda a envolvência e absorção que o universo Harry Potter nos acostumou. Misturando elementos de exploração, repletos de quebra-cabeças e puzzles, este fantástico RPG apresenta ainda um envolvimento com a narrativa que faz que a evolução no jogo se desenvolva de forma extremamente natural.

Hogwarts Legacy é um jogo a todos os níveis fantástico e delicadamente desenvolvido com o propósito de deliciar todos os fãs de Harry Potter.

Hogwarts Legacy