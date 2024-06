EA SPORTS FC 24 vai receber o UEFA EURO 2024

Já era, de certa forma, esperado e agora foi confirmado pela EA SPORTS. EA SPORTS FC 24 irá receber o UEFA EURO 2024. Assim como o EA SPORTS FC Mobile, claro.

A Electronic Arts anunciou recentemente a atualização do Festival of Football para o EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile, antes do próximo UEFA EURO 2024. Esta atualização gratuita do videojogo, vai permitir que os fãs experimentem o UEFA EURO 2024, com todas as 24 federações qualificadas (e muito mais) na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch e EA SPORTS FC Mobile.

Os jogadores podem levar as suas nações à glória europeia enquanto os melhores jogadores de todo se enfrentam para se tornarem Campeões da Europa no The World's Game.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados por apresentar e adicionar o UEFA EURO 2024 às experiências do EA SPORTS FC pela primeira vez, um torneio que cria tanta emoção, competição excecional e momentos para recordar todos os anos", disse Nick Wlodyka, Vice-Presidente sénior e GM da divisão EA SPORTS FC. "Com esta atualização no videojogo, os fãs podem fazer história ao lado de alguns dos melhores jogadores da Europa, e viver cada reviravolta e emoção da experiência icónica da competição com todas as 24 federações disponíveis e uma variedade de kits autênticos, estádios da vida real, modos de jogo e muito mais."

Com esta novidade, os jogadores de EA SPORTS FC 24 e Mobile, entrarão em campo com a nossa seleção na Alemanha onde podem encontrar um UEFA EURO 2024 representado ao mais pequeno pormenor, desde atualizações dos kits das seleções nacionais até aos estádios da vida real, bem como as estrelas atualizadas para trazer os rostos dos melhores da Europa para o palco internacional.

"Temos o prazer de anunciar a inclusão do UEFA EURO 2024 no EA SPORTS FC e de o ver em ação como parte das próximas finais do EURO", disse Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA. "O alcance global do EA SPORTS FC permitirá que milhões de fãs se conectem e experimentem o torneio como nunca antes e liderem a sua nação favorita virtualmente, desde a fase de grupos até às finais."

Os jogadores podem liderar o seu país, jogar como uma estrela da sua seleção nacional escolhida, ou com o seu próprio jogador personalizado. O campeonato no videojogo oferece aos jogadores uma variedade de modos à medida que jogam o seu caminho para a glória: no modo single Player do campeonato, no modo kick-off, ou frente a frente contra amigos online.

No Modo Lead Your Nation, os fãs podem colocar-se no coração do UEFA EURO 2024, e levar a sua nação à vitória, conquistar o torneio como um verdadeiro futebolista ou com um jogador personalizado. À medida que jogam as diferentes fases, os fãs podem optar por navegar no campeonato como jogadores, enquanto desfrutam da oportunidade de completar treinos para ganhar PlayStyles, e melhorar o seu jogo no caminho para a glória e conquistar o tão desejado troféu.

Os jogadores também podem experimentar o UEFA EURO 2024 no Modo Tournament para um jogador, que lhes irá permitir escrever (ou reescrever) o futuro da sua nação. Escolher entre um dos 24 países qualificados, ou utilizar outra nação europeia, os fãs podem jogar através da Fase de Grupos e Fases Eliminatórias.

No Modo Kick-Off, os fãs podem-se desafiar uns aos outros ou jogar contra a IA da CPU numa experiência de campeonato autêntica, e selecionar entre um encontro da Fase de Grupos ou Fases Eliminatórias, incluindo jogos atualizados do "Jogo do Dia" que espelham os encontros autênticos do campeonato.

Os amigos também podem estar frente a frente e experimentar a emoção do UEFA EURO 2024 com confrontos autênticos no Modo Online Friendlies.

Um conjunto totalmente novo de 'Challenges' vai permitir aos fãs experimentar o UEFA EURO 2024 enquanto ganham recompensas que podem ser desbloqueadas/utilizadas na carreira do Football Ultimate Team, Clubes, Jogadores e Treinadores.

Adicionalmente, os jogadores podem desfrutar do conteúdo do UEFA EURO 2024 no Football Ultimate Team, com uma série de campanhas temáticas em torno da ação ao vivo na Alemanha. Estas campanhas celebram os jogadores prontos para liderar as suas nações no Caminho para a Glória, estrelas que emergem durante as Fases de Grupos, Grandes estrelas do Futebol que brilharam em torneios passados e os melhores jogadores durante todo o mês, à medida que o Festival of Football traz emoção e itens de jogador atualizados para o Football Ultimate Team.

O UEFA EURO 2024 também vai chegar ao EA SPORTS FC Mobile a partir de 12 de Junho até 25 de Julho, com a apresentação de um evento no videojogo onde os utilizadores podem experimentar a campanha completa com todos os 24 países qualificados e saltar para o Key Match, uma nova forma de jogar jogos selecionados do UEFA EURO 2024 no mundo real. O EA SPORTS FC Mobile também contará com o Modo Tournament para jogar encontros PvE, sublinhado pela autenticidade fiel ao futebol com dois estádios, bandeiras e banners da seleção nacional, transições iguais às transmissão televisivas e ainda a música do UEFA EURO 2024.