EUA estão a erguer o Genesis Collection: maior bairro construído com casas impressas em 3D

Nem só de tijolos se fazem as casas, hoje em dia. A tecnologia tem aberto muitas portas, inclusive neste campo: desde contentores até às opções modulares e pré-fabricadas. Ora, os Estados Unidos da América (EUA) decidiram optar pela impressão 3D e erguer o Genesis Collection.

Perto do local, os curiosos podem ler: "Casas impressas em 3D em breve". Ali, deverão nascer 100 casas, atribuindo ao nomeado Genesis Collection o galardão de maior bairro construído recorrendo a essa tecnologia.

Segundo os líderes do projeto, a ICON e a Lennar, uma startup e um dos principais construtores dos EUA, respetivamente, esta será "a maior comunidade de casas impressas em 3D" construída até hoje, utilizando robôs, software e materiais especiais.

E porquê imprimir tudo isso?

Ora, as empresas afirmam que "a tecnologia de impressão 3D resulta numa habitação resistente e energeticamente eficiente mais rápido do que os métodos convencionais de construção, com menos desperdício e maior liberdade de design, permitindo manter os projetos dentro dos prazos e dos orçamentos". Além disso, a ICON garante que trabalha com materiais "mais fortes e duráveis" do que a construção tradicional e que, consequentemente, consegue entregar "habitações mais seguras e mais resistentes para suportar condições meteorológicas extremas".

A escassez de mão-de-obra e materiais está entre os fatores mais significativos que colocam o sonho da casa própria fora do alcance de muitas famílias americanas [...] a impressão em 3D oferece uma abordagem encorajadora.

Explicou Eric Feder, presidente da Lenx, parte da Lennar.

Como vão ser impressas em 3D as casas do Genesis Collection?

De acordo com o Xataka, as duas empresas estão a trabalhar com oito plantas diferentes, com dimensões entre os 146 e os 196 metros quadrados. Para erguer este que será o maior bairro com casas impressas em 3D, estão a utilizar o Vulcan: um robô de impressão de 14,2 metros de altura com uma barra transversal que se pode mover para cima e para baixo entre duas colunas de 4,7 metros de altura suportadas por uma base; e a Lavacrete: uma mistura de betão patenteada que a impressora espalha, camada por camada, de modo a erguer paredes, muros exteriores e ilhas de cozinha.

Empresas apontam as vantagens de uma casa impressa em 3D

Segundo adiantou a Bloomberg, embora não tenha sido estabelecido um preço, os responsáveis pelo Genesis Collection esperam que as casas possam ser vendidas a partir de uma gama média de 400.000 dólares. Conforme estimam, a construção de casas recorrendo à impressão 3D é 10 a 30% mais barata do que a convencional.

Os nossos robôs não só não precisam de pausas para fumar, como também são muito silenciosos e devem ser autorizados a trabalhar 24 horas por dia.

Além de um espaço de construção praticamente sem ruído e uma "mão-de-obra" altamente eficiente, erguer casas impressas em 3D não resulta em praticamente nenhum entulho, pois toda a maquinaria é substituída por impressoras 3D, e "não são necessários cinco ou seis técnicos diferentes".

O bairro impresso em 3D, Genesis Collection, foi desenhado em conjunto com o estúdio BIG e projetado pela Hillwood Communities.