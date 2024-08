Sabe qual é Apple Watch mais popular? Este estudo mostra-lhe tudo

Com o mercado dos smartwatches cada vez com mais propostas, é natural que se pergunte qual o mais vendido. Se a Apple está sempre no topo, é também natural que se questione qual o modelo do Apple Watch que é mais popular. A resposta existe, fruto de um estudo recente da CIRP.

Sabe qual é Apple Watch mais popular?

Um novo estudo responde agora a uma questão recorrente: sabe qual é Apple Watch mais popular? No passado, a empresa decompunha as vendas ao apresentar os seus resultados financeiros, mas deixou de o fazer durante algum tempo. Por isso, é necessário recorrer a pesquisas para ter uma ideia aproximada dos produtos que mais vendem na Apple Store.

Graças a um estudo realizado junto dos consumidores americanos pela Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), sabemos tudo. O modelo mais popular entre os consumidores é o Apple Watch Series 9, lançado em setembro de 2023 com a série iPhone 15, e que chegou com novos características como o Double Tap e um novo SoC.

O Apple Watch Series 9 reclamou para si 43% das vendas no último trimestre de 2024. Este modelo fica no topo da tabela, superando o seu antecessor, o Series 8, que, apesar de não ser vendido na Apple Store, representa ainda 19% das vendas, conseguindo o segundo lugar.

Este novo estudo da CIRP mostra-lhe tudo

Mas há mais surpresas. Ambos os modelos Apple Watch Ultra representam 20% das vendas, com a segunda geração a superar o Apple Watch SE 2, o modelo mais barato. Este deverá ser renovado muito em breve. Há rumores de que a próxima versão poderá chegar com um novo SoC e uma construção em plástico, o que o tornaria um dispositivo muito interessante.

O mais curioso é o pouco interesse que desperta o Apple Watch SE 2, apesar de ser o modelo mais económico de todos. É certo que estes dados foram obtidos como resultado de um inquérito e não são oficiais, mas ainda assim ajudam a ter uma ideia do interesse geral dos utilizadores.

Seja como for, os dados da CIRP mostram o que a Apple consegue de forma natural. Chega a muitos utilizadores com a sua grande variedade de modelos dentro da sua gama, como o Apple Watch. Será curioso como irá reagir o mercado, quando dentro de menos de um mês surgirem novos modelos e novas propostas e funcionalidades, que todos vão querer ter.