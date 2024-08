E se pudesse ir do Reino Unido aos EUA de carro?

A ideia não é de todo estapafúrdia, nem tecnicamente impossível... para daqui a umas décadas! Aliás, os 5.500 km de túnel foram alvo de uma “experiência de pensamento”. O resultado apontou um número para perfurar o caminho sob o Atlântico entre Londres e Nova Iorque: 15 triliões de libras, algo como 18 mil milhões de euros.

Ligação seria 145 vezes mais longa do que o túnel do Canal da Mancha

Desde há muitas décadas que há uma preocupação em encurtar a distância entre duas das mais emblemáticas capitais do planeta. Aliás, o mítico avião supersónico Concorde estreitou na sua altura o tempo de ligação para 3 horas e meia. Metade do que hoje é conseguido na aviação comercial.

O Reino Unido e os Estados Unidos têm, desde há muito, uma ligação especial e, em breve, esta ligação poderá tornar-se ainda mais única. Foi proposto um túnel transatlântico com 5.472 km de comprimento que poderá ligar Nova Iorque a Londres por comboio.

Claro, não estamos à espera que seja uma obra até ao próximo Mundial de Futebol. De facto, é mais uma experiência de pensamento do que um plano real. A rota, que seria quase 145 vezes mais longa do que o túnel do Canal da Mancha, custaria algo como 18 biliões de euros. Para além disso, utilizaria tecnologia que ainda não existe. Basicamente, não vai ser construído tão cedo.

Londres - Nova Iorque em minutos? Mas será mesmo impossível?

Impossível não será! Pode ser ainda muito complicado, mas isso não significa que o túnel nunca venha a existir. Os engenheiros propuseram um tipo de comboio que viajaria ao longo de um vácuo, sendo assim capaz de se deslocar a uma velocidade de 5.000 quilómetros por hora. Isso transformaria o voo de sete horas que atravessa o Atlântico numa viagem de comboio de menos de uma hora.

Outros estudaram a possibilidade de, basicamente, impulsionar as carruagens com um propulsor a jato. Portanto... isto será uma infraestrutura do futuro.

Devido ao custo e ao pequeno obstáculo de a tecnologia ainda não ter sido inventada, este túnel provavelmente não se concretizará durante algumas décadas, pelo menos. Ainda assim, podemos invocar Fernando Pessoa "o dinheiro quer, o homem sonha, a obra nasce".

Podemos não vir a ter um túnel transatlântico tão cedo, contudo, obras desta magnitude não são impossíveis.