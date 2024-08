Aplicações do Office estão a falhar e a Microsoft ainda não tem solução definitiva

O Office é a suite de produtividade mais usada, deixando a concorrência muito longe. Com todas as suas aplicações, oferece o necessário para o trabalho e para uma atualização no dia a dia. É este produto da Microsoft que está agora a falhar, com o Word, Excel, PowerPoint e outras a bloquear com algo tão simples como escrever.

Aplicações do Office estão a falhar

A Microsoft informou os utilizadores sobre um novo bug nos seus produtos Office. As versões mais recentes do Outlook, o Word, o OneNote e outros apresentam vários problemas. Os utilizadores relataram que as aplicações bloqueiam mesmo quando estavam apenas a escrever. A Microsoft partilhou uma solução temporária para este problema.

Segundo a Microsoft, alguns clientes relataram que as suas aplicações do Office foram subitamente bloqueadas durante a escrita ou utilização de funcionalidades como a verificação ortográfica. Este problema foi relatado em aplicações como o Excel, Word, PowerPoint e OneNote.

Os utilizadores que enfrentam falhas podem verificar o código de erro 0xc0000005 no Visualizador de Eventos do Windows para confirmar se têm o mesmo problema. Segundo a empresa, as versões 2407 Build 17830.20138 ou superiores são afetadas por este bug.

Microsoft ainda não tem solução definitiva

A Microsoft afirmou que o problema é causado por uma incompatibilidade de versões entre as aplicações do Office e os pacotes de idiomas. Revelou que os módulos bloqueados variam dependendo do pacote de idiomas que o utilizador instalou.

Como solução alternativa, a Microsoft aconselhou os utilizadores a reparar o Office por linha de comandos ou no Painel de Controlo. Se a falha persistir, os utilizadores são aconselhados a desinstalar e reinstalar o pacote de idioma presente.

A gigante do software disse estar a investigar a causa das falhas nas aplicações do Office e a trabalhar numa solução. No entanto, pelo menos por enquanto, a reinstalação do pacote de idioma parece ser suficiente para resolver este bug nas aplicações Microsoft 365.